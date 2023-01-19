Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, может быть сосредоточено два направления наступления на территорию Украины.

Интересно Границу с Беларусью "зашивают" окопами: что происходит на Полесье

Какой план действий

Павел Латушко объяснил, что один из возможных путей уже знаком россиянам.

Это направление из Гомеля, где через Чернобыльскую зону входили 24 февраля Вооруженные силы России, когда Лукашенко открыл границу и пустил русских солдат с агрессией в Украину.

– заметил он.

Оппозиционер напомнил, что именно в ходе этой операции россияне атаковали сначала Бучу, Гостомель, Ирпень, а затем Киев.

По его словам, другое направление – западное из Бреста для того, чтобы отрезать пути поставки вооружения с Запада.

Однако пока ударной группировки пока нет.

Павел Латушко рассказал, куда могут добраться враги во время повторного наступления из Беларуси: смотрите видео

Планы врагов

Павел Латушко успокоил, что сценарий прямого вторжения в Украину с целью достижения каких-либо территориальных целей даже в Кремле и не рассматриваются.

По его мнению, рассказывая о возможном повторном нападении со стороны Беларуси говорится о возможных локальных конфликтах. Также это делается для провоцирования ситуации на границе, чтобы максимально сосредоточить большую группировку Вооруженных сил Украины вдоль северной границы.

К сожалению, ВСУ из-за агрессивной политики режима Лукашенко вынуждены реагировать на эту ситуацию и держать резервы на северном направлении,

– рассказал он.

По его мнению, именно это и есть главный показатель того, какую сейчас играет роль режим Лукашенко.

Ждать ли сейчас вторжения из Беларуси