Российские оккупанты забирают свою военную технику из Беларуси. Враг меняет свои планы не только из-за больших потерь личного состава и техники.

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Протест белорусских военных

Как рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, белорусские военные не горят желанием идти воевать против Украины. У нашей границы полигон белорусов, поэтому там концентрация их сил, но о нападении речь не идет.

Согласно нашим данным, более 60% солдат и офицеров Беларуси категорически отказываются воевать в Украине. Лукашенко сказал Путину, что в случае такого сценария Беларусь либо станет на нашу сторону, либо отдаст свое вооружение ВСУ,

– рассказал Арестович.