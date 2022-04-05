Несмотря на это, Россия даже не ищет мира. Об этом заявил президент Зеленский, выступая 5 апреля перед испанским парламентом.

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Президент отметил, что российская авиация бомбила даже те здания в Мариуполе, где прятались люди, в частности – дети. И захватчики об этом точно знали.

Зеленский подчеркнул, что Украина говорит об ужасах войны и зверствах вражеских войск ежедневно после 24 февраля. В Москве же не ищут мира всерьез.

А еще страшнее, что до сих пор мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война, пока мир, наконец, сделает все, что необходимо для мира, – добавил Зеленский.

Ранее, выступая перед Совбезом ООН, Зеленский подчеркнул, что российские войска совершают в Украине самые страшные преступления со Второй мировой войны.