Попри це, Росія навіть не шукає миру. На цьому наголосив президент Зеленський, виступаючи 5 квітня перед іспанським парламентом, пише 24 канал.

Читайте також Усі в Європі мають просто перестати боятись, – Зеленський вкотре закликав до потужніших санкцій

Росія не шукає миру всерйоз

Президент зазначив, що російська авіація бомбила навіть ті будівлі у Маріуполі, в яких ховалися люди, зокрема – діти. Й загарбники про це точно знали.

Зеленський підкреслив, що Україна говорить про жахи війни та звірства ворожих військ щоденно після 24 лютого. Натомість у Москві не шукають миру всерйоз.

А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру,

– додав Зеленський.

Раніше, виступаючи перед Радбезом ООН, Зеленський підкреслив, що російські війська вчиняють в Україні найстрашніші злочини з часу Другої світової війни.

Повний виступ Зеленського перед іспанськими депутатами: відео