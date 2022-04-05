Про це Володимир Зеленський заявив під час промови до уряду, парламенту та народу Іспанії, передає 24 канал.

Важливо Росія хоче знищити життя без диктатури, це стосується і Європи, – Зеленський до Іспанії

Ми вдячні Іспанії, але потрібно більше

Президент України подякував Іспанії за підтримку рішень Євросоюзу щодо Росії. Але потрібно вводити ще жорсткіші санкції: агресор досі продовжує воювати й взагалі зневажає міжнародне право. Потрібно змусити його шукати мир з Україною.

За його словами, не варто вестися на різні погрози від Росії. Тут потрібно бути сильними.

Усі в Європі мають просто перестати боятись. Перестати бути слабкими. Мають стати сильними. Ставити цінності й демократію вище, ніж ті погрози, які Росія поширює. Я впевнений, що страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху, – зазначив Володимир Зеленський.

Він закликав Іспанію надати Україні усю необхідну зброю й підтримувати подальші санкції. Це допоможе знищувати страх перед Росією, який осів у багатьох європейців.

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