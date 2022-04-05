Об этом Владимир Зеленский заявил во время речи к правительству, парламенту и народу Испании, передает 24 канал.

Важно Россия хочет уничтожить жизнь без диктатуры, это касается и Европы, – Зеленский в Испании

Мы благодарны Испании, но нужно больше

Президент Украины поблагодарил Испанию за поддержку решений Евросоюза в отношении России. Но нужно вводить еще более жесткие санкции: агрессор до сих пор продолжает воевать и вообще попирает международное право. Нужно заставить его искать мир с Украиной.

По его словам, не стоит вестись на различные угрозы от России. Здесь нужно быть сильными.

Все в Европе должны просто перестать бояться. Перестать быть слабыми. Должны стать сильными. Ставить ценности и демократию выше, чем те угрозы, которые Россия распространяет. Я уверен, что страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха,

– отметил Владимир Зеленский.

Он призвал Испанию предоставить Украине все необходимое оружие и поддерживать дальнейшие санкции. Это поможет уничтожать страх перед Россией, который осел у многих европейцев.

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