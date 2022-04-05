Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни.

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Він зазначив, що росіяни свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами.

Свідомо блокують міста, створюючи в них, масовий голод. Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які просто намагаються врятуватися з території військових дій. Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів,

– повідомив Володимир Зеленський.

"Свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей", – додав Президент України.

Крім того, він розповів, що масові вбивства у місті Буча – це лише один з багатьох прикладів того, що здійснюють окупанти на українській землі протягом 41 дня. Є ще багато інших міст, про які світу ще доведеться дізнатися.

Зеленський про Бучу

Президент України Володимир Зеленський сказав на Раді Безпеки ООН, що у передмісті Києва, на яке напали росіяни, "немає жодного злочину, який вони там не вчинили б".

Російські військові набирають обертів і цілеспрямовано вбивають всіх, хто служить нашій країні. Вони стріляли та вбивали жінок біля своїх будинків. Вбивали цілі сім’ї – дорослих і дітей, а тіла намагалися спалити,

– повідомив Президент України.

За його словами, росіяни вбивали мирних жителів у Бучі "просто заради свого задоволення".

"Вони відрізали кінцівки, перерізали горло, жінок ґвалтували та вбивали на очах у їх дітей. Їм вирвали язики лише тому, що агресор не почув того, що хотів від них почути", – додав Зеленський.

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