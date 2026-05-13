Призывала выехать за границу: в суде над Ермаком обнародовали переписку с "Вероникой Фэншуй"

В суде по делу экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака зачитали переписку бывшего чиновника с гадалкой – Вероникой Аникиевич. В контактах Ермака она была указана как "Вероника Фэншуй Офис".

Об этом шла речь во время второго дня заседания суда по делу Андрея Ермака. Первое состоялось накануне, 12 мая.

О чем "Вероника Фэншуй Офис" переписывалась с Ермаком?

Переписка достаточно путаная, но можно понять, что Вероника призывает Ермака к более решительным действиям. Мол, это будет самозащита, а не эскалация. Она сетует, что "вас кошмарят психологически, а вы молчите".

Язык ее сообщений – русский.

Я сегодня очень зла, поэтому заранее извиняюсь за резкость. Но, возможно, моя резкость настроит вас на другую волну. Все начинается со слов, которые мы говорим себе и другим. Вы в течение последних месяцев не эскалируете, сносите нападки, не отвечая,

– ответила она.

Интересно! В тот день, 24 декабря 2025 года, был проведен обыск по месту жительства водителя Ермака.

Гадалка предлагает отказаться от "стратегии страуса". По ее словам, ситуация такая, "что или вы, или вас".

Им нужна власть. Если вы их не остановите, то они ее получат. Вопрос в том, что будете делать вы и где вы будете,

– подчеркнула Вероника.

Ермак в ответ перечислил названия некоторых СМИ и фамилии публичных лиц – "Украинская правда", Томаш Фиала, Михаил Ткач, Севгиль Мусаева, Ярослав Железняк, Давид Арахамия, Алексей Гончаренко. И указал, что "готов на все", хоть завтра.

Аникиевич написала:

Сейчас у вас есть друг-гарант и нет серьезных доказательств, после чего у вас появляется моральное, юридическое право их уничтожить. Но если они получат власть, то они тогда будут действовать серьезнее и не будет друга-гаранта и больше полномочий. Лучше всего будет, если вы успеете и сможете поехать за границу. Подумайте над этим.

В дальнейшем она предположила, что если бы Ермак смог вернуться в кресло главы ОП, то он бы действовал совершенно иначе.

Обратите внимание! Прокуратура просит взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога размером в 180 миллионов гривен. Но суд озвучит свое решение о мере пресечения 14 мая в 9 утра.

Заметим, что следствие изъяло iPhone 12, который принадлежал Веронике Аникиевич. Этот телефон был отдельный – его использовали только для общения с контактом "Андрей 2025".

Откуда появилась "Вероника Фэншуй", кто это?

Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что Андрей Ермак мог советоваться с женщиной относительно назначений в Офис Президента. В контактах пользователей она записана как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Собственно, ее фамилию сначала назвало "Радио Свобода", а затем подтвердила прокурор САП Валентина Гребенюк.

51-летняя Вероника живет в Киеве, в соцсетях не раз высказывалась в поддержку Ермака. Например, связывала ситуацию вокруг Ермака с тем, что "мы теряем страну, а не Ермака".

Также она публикуется под фамилией Вероника Даниленко, ведет телеграмм-канал "Лунные часы". Зарегистрирована как ФЛП с 2024 года как поставщик "индивидуальных услуг", говорит, что занимается астрологией.

На вопрос журналистов, знаком ли он с Вероникой Аникиевич, Ермак сказал: с гадалками "точно не общался". Вероник знал много, однако не может вспомнить именно Аникиевич.