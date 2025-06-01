Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николая Кобзова и тайские СМИ.

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Погибла Вероника Кобзова

Николай Кобзов в сети сообщил, что 31 мая из-за трагической случайности погибла его племянница – Вероника Кобзова. Она сорвалась с высоты 15 метров.

Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей,

– написал Кобзов в сети.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей Вероники Кобзовой. Вечная и светлая память.



Вероника Кобзова погибла / Фото со страницы Вероники Кобзовой

Журналисты Thai.News добавляют, что трагедия произошла в Пхукете. По их данным, Вероника Кобзова упала с третьего этажа. Акробатка якобы была в отпуске и отдыхала с друзьями. Компания якобы отдыхала на крыше у бассейна. В один момент Вероника Кобзова оступилась и упала с высоты третьего этажа. Ей сразу вызвали скорую, однако когда женщину привезли в больницу, то констатировали смерть.

По данным журналистов, Вероника Кобзова получила травму головы и подбородка, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Первыми о трагедии сообщили журналисты The Phuket News. Они сообщили, что трагедия произошла около 03:30. По их информации, Вероника Кобзова поскользнулась и упала с третьего этажа виллы, где отдыхала вместе с друзьями и своим парнем.

В 04:02 Веронику Кобзову доставили в больницу, но в 04:28 врачи констатировали смерть женщины. Сейчас к делу привлечена и полиция. Они устанавливают все детали трагедии. В сети также показали место, где погибла Вероника Кобзова.

Бассейн на крыше, с которого, вероятно, упала Вероника Кобзова – больше в галерее

Что известно о Веронике Кобзовой

Вероника Кобзова родом из Никополя Днепропетровской области. С детства она увлекалась цирковым искусством и уже в 12 лет начала выступать в цирке "Кобзов". Впоследствии женщина работала в престижных коллективах Цирка дю Солей и немецком цирке Roncalli.

Также Вероника Кобзова выступала в Азии, где выполняла различные воздушные трюки. В течение последних 3 лет женщина проживала в Таиланде, где параллельно преподавала йогу и стретчинг.