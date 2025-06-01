Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколу Кобзова та тайські ЗМІ.

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Загинула Вероніка Кобзова

Микола Кобзов у мережі повідомив, що 31 травня через трагічну випадковість загинула його племінниця – Вероніка Кобзова. Вона зірвалася з висоти 15 метрів.

Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам'ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною,

– написав Кобзов у мережі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Вероніки Кобзової. Вічна та світла пам'ять.



Вероніка Кобзова загинула / Фото зі сторінки Вероніки Кобзової

Журналісти Thai.News додають, що трагедія сталася у Пхукеті. За їхніми даними, Вероніка Кобзова впала з третього поверху. Акробатка нібито була у відпустці та відпочивала з друзями. Компанія буцімто відпочивала на даху біля басейну. В одну мить Вероніка Кобзова оступилася і впала з висоти третього поверху. Їй відразу викликали швидку, однак коли жінку привезли до лікарні, то констатували смерть.

За даними журналістів, Вероніка Кобзова отримала травму голови та підборіддя, які виявилися несумісними з життям.

Першими про трагедію повідомили журналісти The Phuket News. Вони повідомили, що трагедія сталася близько 03:30. За їхньою інформацією, Вероніка Кобзова послизнулася та впала з третього поверху вілли, де відпочивала разом з друзями та своїм хлопцем.

О 04:02 Вероніку Кобзову доставили до лікарні, але о 04:28 лікарі констатували смерть жінки. Наразі до справи залучена і поліція. Вони встановлюють усі деталі трагедії. У мережі також показали місце, де загинула Вероніка Кобзова.

Басейн на даху, з якого, ймовірно, впала Вероніка Кобзова – більше у галереї

Що відомо про Вероніку Кобзову

Вероніка Кобзова родом з Нікополя Дніпропетровської області. З дитинства вона захоплювалася цирковим мистецтвом і вже у 12 років почала виступати у цирку "Кобзов". Згодом жінка працювала у престижних колективах Цирку дю Солей та німецькому цирку Roncalli.

Також Вероніка Кобзова виступала в Азії, де виконувала різні повітряні трюки. Протягом останніх 3 років жінка проживала у Таїланді, де паралельно викладала йогу та стретчинг.