Поскольку сейчас сезон на горный туризм, редакция 24 Канала обратилась в ГПСУ, чтобы разобраться, что запрещено, что нет и куда таки можно получить разрешение.

Смотрите также Запрет на походы в горы: на какие вершины Карпат нельзя подниматься – показываем на карте

На какие горы можно подниматься

Для туристов доступны горы и вообще любые маршруты, которые не вошли в "запрещенный список".

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда и подполковник Игорь Заруднев также уточнил в комментарии 24 Каналу, что все территории, которые входят в пограничную полосу, можно посещать при наличии письменного разрешения соответствующего начальника отряда (Черновицкого, Мукачевского и т.д.).

Итак, четкого перечня "разрешенных гор" нет – ориентируйтесь по тем маршрутам, которые не под запретом. К примеру, в перечне запрещенных гор отсутствуют: Говерла, Петрос, Гутин Томнатик, Ребра, Шпицы, Свидовецкий хребет, Драгобрат, Хомяк, Маковица, Скалы Довбуша, Синячка, Яворник-Горган и многие другие.

Главное – внимательно прокладывайте маршрут, чтобы на вашем пути не оказались "запретная гора" и пограничный отряд. Также ГПСУ позволяет проходить по маршруту через пограничную полосу, главное заблаговременно получить письменное разрешение.

Все, что не запрещено, то разрешено. Но, если выбранный Вами маршрут проходит через пограничную полосу, то тогда Вам нужно письменное разрешение,

– объяснил он.

Однако стоит еще раз подчеркнуть, что перечень запрещенных гор и локаций в приложениях к приказу начальника пограничного отряда под абсолютным запретом для туризма. И не все они входят в пограничную полосу.

К примеру, при подъеме на Говерлу вы не сможете идти через Говерляну, поэтому идите другим путем. А поднимаясь на Гутин Томнатик, вы не сможете идти мимо Поп Иван и озеро Маричейка.

Можно ли получить разрешение на посещение "запрещенных" гор и других туристических мест

Маршруты и точки, которые указаны в приложении к Приказу начальника пограничного отряда, как запрещенные, посещать нельзя.

Потенциальные туристы, которые присылают обращение для получения разрешения, получают отказ,

– сообщил Игорь Заруднев.

Запрещенные горы Карпат: полный перечень недоступных локаций

Івано-Франковская область:

горы: Чивчин, Смотрич, Ушастый Камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожижевская, Менчул, Туркул, Малая Говерла (Говерляна), Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масный Прислип, Гоичина, Дуконя, Пнивье (Пневе), Кривопольский перевал;

Чивчин, Смотрич, Ушастый Камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожижевская, Менчул, Туркул, Малая Говерла (Говерляна), Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масный Прислип, Гоичина, Дуконя, Пнивье (Пневе), Кривопольский перевал; полонины: Крынта, Луковица, Широкая и Веснарка, озеро Маричейка;

Крынта, Луковица, Широкая и Веснарка, озеро Маричейка; урочища: Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы (Венгерские Камни).

Черновицкая область:

радиолокационная станция Памир (гора Томнатик),

водопад Чемернарский Нижний Гук (населенный пункт Долишний Шепот),

центр восстановления зубров природного парка Вижницкий (населенный пункт Берегомет),

музей усадьба Ольги Кобылянской (населенный пункт Дымка),

пещера Золушка, или имени Эмилия Раковице (населенный пункт Подворное),

Романковецкий парк помещика Балонеску (населенный пункт Романковцы),

музей гончарства (населенный пункт Коболчин).

Закарпатская область:

Соответствующего приложения к приказу начальника пограничного отряда на сайте ГПСУ найти не удалось. Однако есть запрет на определенные туристические маршруты от Закарпатской ОВА, которая действует еще с 2022 года.

Итак, на Закарпатье запрещены туристические пути в точках:

переход Убля/Малый Березный – поселок городского типа Великий Березный – урочище Яворник – село Соль – урочище Княгиня – село Стужица – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плишка – село Верховина-Быстрая – перевал Ужоцкий;

гора Стог – гора Межипотоки – гора Поп Иван;

Мармарошский перевал – полонина Лисичья – село Деловое;

из села Деловое к горе Поп Иван на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;

к водопаду Ялинский на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;

к минеральному источнику в урочище Головач на территории Мармарошского природоохранного научно-исследовательского отделения;

село Стужица – Пралеса – Кременец на территории Ужанского национального природного парка;

урочище Быстрый – лесной дом – Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;

село Стужица – гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.

Запретные горы Карпат: показываем на карте

Для удобства вы можете открыть карту в новом окне, перейдя по ссылке.

Обратите внимание! Запрещено подъезжать к границе ближе чем на 5 километров без соответствующего разрешения. Поэтому ориентируйтесь на это, когда выбираете маршрут для походов в горы. Исключение есть только для некоторых государственных служб.