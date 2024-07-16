10 июля ГПСУ дополнила приказ, который вступил в действие еще 23 мая. Дополнительные ограничения касаются маршрутов в пределах Зеленской и Белоберезькой общин Верховинского района Ивано-Франковской области.

Смотрите также 5 гор в Карпатах, на которые нужно подняться этим летом: лучшие маршруты для новичков

Перечень запрещенных вершин в Карпатах

Итак, в Ивано-Франковской области запрещено подниматься на горы:

  • Чивчин,
  • Смотрич,
  • Ушастый камень,
  • Поп Иван,
  • Бребенескул,
  • Пожижевская,
  • Менчул,
  • Туркул,
  • Малая Говерла (Говерляна),
  • Брескул,
  • Кострич,
  • Яворник,
  • Попадя,
  • Масный Прислип,
  • Гоичина,
  • Дуконя,
  • Пневье (Пневмо);

Запрещенные вершины Ивано-Франковской области: показываем на карте

Другие запрещенные туристические места

Также нельзя посещать Кривопольский перевал, полонины: Крынта, Луковица, Широкая и Веснарка, озеро Маричейка и урочища: Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы (Венгерские Камни).

Стоит отметить, что спецразрешение на пребывание в 5-километровой зоне могут получить только те люди, которые постоянно/временно проживают или работают в пределах этой полосы. А еще владельцы земельных участков, которые находятся в пределах полосы.

Также в этой зоне запрещено использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, легкомоторных и беспилотных БпЛА.

На кого не распространяется запрет

В ГПСУ сообщили, что ограничение не распространяется на:

  • должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты,
  • военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами,
  • работников коммунальных служб,
  • экстренной (скорой) медицинской помощи,
  • субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставления населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.