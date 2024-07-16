10 июля ГПСУ дополнила приказ, который вступил в действие еще 23 мая. Дополнительные ограничения касаются маршрутов в пределах Зеленской и Белоберезькой общин Верховинского района Ивано-Франковской области.

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Перечень запрещенных вершин в Карпатах

Обратите внимание. У приложении ГПСУ к приказу часть названий вершин указана неправильно или с ошибками. В нашей публикации мы привели правильные названия украинских гор.

Итак, в Ивано-Франковской области запрещено подниматься на горы:

Чивчин,

Смотрич,

Ушастый камень,

Поп Иван,

Бребенескул,

Пожижевская,

Менчул,

Туркул,

Малая Говерла (Говерляна),

Брескул,

Кострич,

Яворник,

Попадя,

Масный Прислип,

Гоичина,

Дуконя,

Пневье (Пневмо);

Запрещенные вершины Ивано-Франковской области: показываем на карте

Другие запрещенные туристические места

Также нельзя посещать Кривопольский перевал, полонины: Крынта, Луковица, Широкая и Веснарка, озеро Маричейка и урочища: Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы (Венгерские Камни).

Важно! Пограничники запретили подъезжать к границе ближе чем на 5 километров, в частности с целью туризма, отдыха и рыболовства без специального разрешения. Также нельзя останавливаться в пограничной зоне без уважительных причин более чем на 20 минут и ездить путями, отсутствующими в реестре автомобильных дорог.

Стоит отметить, что спецразрешение на пребывание в 5-километровой зоне могут получить только те люди, которые постоянно/временно проживают или работают в пределах этой полосы. А еще владельцы земельных участков, которые находятся в пределах полосы.

Также в этой зоне запрещено использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, легкомоторных и беспилотных БпЛА.

На кого не распространяется запрет

В ГПСУ сообщили, что ограничение не распространяется на: