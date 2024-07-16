10 липня ДПСУ доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня. Додаткові обмеження стосуються маршрутів у межах Зеленської та Білоберезької громад Верховинського району Івано-Франківської області.

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Перелік заборонених вершин в Карпатах

Отже, в Івано-Франківській області заборонено підійматися на гори:

  • Чивчин,
  • Смотрич,
  • Вухатий камінь,
  • Піп Іван,
  • Бребенескул,
  • Пожижевська,
  • Менчул,
  • Туркул,
  • Мала Говерла (Говерляна),
  • Брескул,
  • Кострич,
  • Явірник,
  • Попадя,
  • Масний Присліп,
  • Гоїчина,
  • Дуконя,
  • Пнів'є (Пневі);

Заборонені вершини Івано-Франківської області: показуємо на мапі

Інші заборонені туристичні місця

Також не можна відвідувати Кривопільський перевал, полонини: Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка, озеро Марічейка та урочища: Погорілець, Ґаджина, Подороватий, Угорські Скелі (Угорське Каміння).

Варто зазначити, що спецдозвіл на перебування у 5-кілометровій зоні можуть отримати лише ті люди, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах цієї смуги. А ще власники земельних ділянок, які перебувають у межах смуги.

Також в цій зоні заборонено використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, легкомоторних та безпілотних БпЛА.

На кого не поширюється заборона

У ДПСУ повідомили, що обмеження не поширюється на:

  • посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту,
  • військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів,
  • працівників комунальних служб,
  • екстреної (швидкої) медичної допомоги,
  • суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті та безпеки судноплавства, забезпечення та підтримання життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.