10 липня ДПСУ доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня. Додаткові обмеження стосуються маршрутів у межах Зеленської та Білоберезької громад Верховинського району Івано-Франківської області.
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Перелік заборонених вершин в Карпатах
Отже, в Івано-Франківській області заборонено підійматися на гори:
- Чивчин,
- Смотрич,
- Вухатий камінь,
- Піп Іван,
- Бребенескул,
- Пожижевська,
- Менчул,
- Туркул,
- Мала Говерла (Говерляна),
- Брескул,
- Кострич,
- Явірник,
- Попадя,
- Масний Присліп,
- Гоїчина,
- Дуконя,
- Пнів'є (Пневі);
Заборонені вершини Івано-Франківської області: показуємо на мапі
Інші заборонені туристичні місця
Також не можна відвідувати Кривопільський перевал, полонини: Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка, озеро Марічейка та урочища: Погорілець, Ґаджина, Подороватий, Угорські Скелі (Угорське Каміння).
Варто зазначити, що спецдозвіл на перебування у 5-кілометровій зоні можуть отримати лише ті люди, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах цієї смуги. А ще власники земельних ділянок, які перебувають у межах смуги.
Також в цій зоні заборонено використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, легкомоторних та безпілотних БпЛА.
На кого не поширюється заборона
У ДПСУ повідомили, що обмеження не поширюється на:
- посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту,
- військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів,
- працівників комунальних служб,
- екстреної (швидкої) медичної допомоги,
- суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті та безпеки судноплавства, забезпечення та підтримання життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.