10 липня ДПСУ доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня. Додаткові обмеження стосуються маршрутів у межах Зеленської та Білоберезької громад Верховинського району Івано-Франківської області.

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Перелік заборонених вершин в Карпатах

Зверніть увагу. У додатку ДПСУ до наказу частина назв вершин вказана неправильно або з помилками. У нашій публікації ми навели правильні назви українських гір.

Отже, в Івано-Франківській області заборонено підійматися на гори:

Чивчин,

Смотрич,

Вухатий камінь,

Піп Іван,

Бребенескул,

Пожижевська,

Менчул,

Туркул,

Мала Говерла (Говерляна),

Брескул,

Кострич,

Явірник,

Попадя,

Масний Присліп,

Гоїчина,

Дуконя,

Пнів'є (Пневі);

Заборонені вершини Івано-Франківської області: показуємо на мапі

Інші заборонені туристичні місця

Також не можна відвідувати Кривопільський перевал, полонини: Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка, озеро Марічейка та урочища: Погорілець, Ґаджина, Подороватий, Угорські Скелі (Угорське Каміння).

Важливо! Прикордонники заборонили під'їжджати до кордону ближче ніж на 5 кілометрів, зокрема з метою туризму, відпочинку та рибальства без спеціального дозволу. Також не можна зупинятися в прикордонній зоні без поважних причин на понад 20 хвилин і їздити шляхами, відсутніми в реєстрі автомобільних доріг.

Варто зазначити, що спецдозвіл на перебування у 5-кілометровій зоні можуть отримати лише ті люди, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах цієї смуги. А ще власники земельних ділянок, які перебувають у межах смуги.

Також в цій зоні заборонено використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, легкомоторних та безпілотних БпЛА.

На кого не поширюється заборона

У ДПСУ повідомили, що обмеження не поширюється на: