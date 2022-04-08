Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" – мощная боевая техника, с помощью которой рашисты наделали немало горя украинцам. Однако воины Вооруженных сил Украины научились сбивать этот вертолет не только из средств противовоздушной обороны, но и противотанковыми ракетами "Корсар", "Стугна" и даже из стрелкового оружия (пулеметов).

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Что известно о КА-52 "Аллигатор"

Ка-52" Аллигатор" имеет очень серьезное вооружение. Например, на крыльях могут быть размещены четыре подвижных пушечных установки калибра 30 мм и боекомплектом 460 выстрелов, блоки неуправляемых авиационных ракет (калибр 122 и 80 миллиметров), а также противотанковый ракетный комплекс "Штурм-ВУ", с лазерной головкой самонаведения и неуправляемыми авиационными ракетами класса "воздух – земля".

Ка-52 снизу / Фото Wikipedia

Корпус кабины вертолета, по утверждению разработчиков, бронированный. А нос, за который Ка-52 получил название "Аллигатор", изготовлен из тонких радиолокационно невидимых материалов, поэтому его плохо "видят" радары.

Вертолет оснащен "тепловыми ловушками", которые отстреливаются автоматически при приближении противовоздушных ракет противника. Впрочем, не всегда они помогают "обмануть" украинское ПВО, которое работает несколькими видами оружия одновременно.

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Как украинцы уничтожают российских "Аллигаторов"

Украинские Вооруженные силы сбивают "Аллигаторы" регулярно. Так, в первых числах апреля бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили вертолет Ка-52 из ПТРК "Стугна-П". А российские пропагандисты показали в сюжете RT, что корпус вертолета можно подбить даже из пулемета. В частности, речь шла о том, что из украинского пулемета были подбиты два двигателя, а также якобы "бронированная" кабина и нос вертолета, сообщают на Defense Express.

Пропагандисты показали пораженный Ка-52 / Скриншот с видео RT:

Интересные факты

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" встал на вооружение рашистской армии в 2008 году, поэтому на сегодня – это самая современная модель военного вертолета. По сути это модернизированный вариант одноместного Ка-50, который начал эксплуатироваться в 1995 году. Также существует вариант корабельного базирования Ка-52.

К началу агрессии России в Украине на вооружении рашистов было 127 Ка-52, сейчас – где-то наполовину меньше. Стоит Ка-52 аж 15 миллионов долларов (465 миллионов гривен по курсу 31 гривна за доллар США), в эту стоимость не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности.

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