Вертолет МВД будет дежурить в эпицентре распространения коронавируса в Украине

Санитарный вертолет Ми-8 будет нести круглосуточное дежурство в Черновицкой области. Он специально оборудован для перевозки инфекционных больных и сможет оперативно эвакуировать людей на расстояние до 1 200 метров.

О дежурстве вертолета на Буковине заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

К слову Степанов, Аваков и Немчинов полетели на Буковину из-за ситуации с COVID-19

За рейс он может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1 200 километров. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом,

– пояснил министр.

Со своей стороны председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что область по-настоящему ощущает на себе поддержку центральной власти в борьбе с коронавирусом. Мол, один он не смог бы справиться с этой проблемой.



Совещание в Черновицкой области / фото МВД

Вертолет Ми-8: коротко

Это советский вертолет, который после развала СССР стал русским. Ми-8 один из самых распространенных вертолетов, который используют или когда-то использовали большинство стран мира. В частности, Украина, Россия, США и Китай.

Он способен летать на расстояние более чем 1000 километров, перевозя более 20 пассажиров со скоростью более чем 200 километров в час.



Вертолет МВД Ми-8, который готов перевозить больных коронавирусом / фото МВД

Что известно о коронавирус на Буковине?По состоянию на 21 мая в Черновицкой области зафиксировали 2 842 случая коронавируса. Это больше всего в Украине. В общем умерли уже 114 человек, что тоже является рекордом. Кроме того, 710 больных уже выздоровели.