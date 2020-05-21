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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вертоліт МВС чергуватиме в епіцентрі поширення коронавірусу в Україні

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Вертоліт Мі-8 чергуватиме на Буковині
Вертоліт Мі-8 чергуватиме на Буковині / mvs.gov.ua

Санітарний вертоліт Мі-8 нестиме цілодобове чергування у Чернівецькій області. Він спеціально обладний для переверезення інфекційних хворих і зможе оперативно евакуювати людей на відстань до 1 тисячі 200 метрів.

Про чергування вертольота на Буковині заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

До слова Степанов, Аваков та Немчінов полетіли на Буковину через ситуацію з COVID-19

За рейс він може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1 тисячі 200 кілометрів. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористується цією перевагою,
– пояснив міністр.

Зі свого боку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук розповів, що область по-справжньому відчуває на собі підтримку центральної влади у боротьбі з коронавірусом. Мовляв, наодинці вона не змогла би впоратися з цією проблемою.


Нарада у Чернівецькій області / фото МВС

Вертоліт Мі-8: коротко

Це радянський вертоліт, який після розвалу СРСР став російським. Мі-8 один з найбільш поширених вертольотів, який використовують або колись використовували більшість країн світу. Зокрема, Україна, Росія, США та Китай.

Він спроможний літати на відстань у понад 1 тисячу кілометрів, перевозячи понад 20 пасажирів зі швидкістю у понад 200 кілометрів на годину.


Вертоліт МВС Мі-8, який готовий перевозити хворих на коронавірус / фото МВС

Що відомо про коронавірус на Буковині?Станом на 21 травня у Чернівецькій області зафіксували 2 тисячі 842 випадки коронавірусу. Це найбільше в Україні. Загалом померли вже 114 людей, що теж є рекордом. Крім того, 710 хворих вже одужали.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Арсен Аваков авіація Міністерство внутрішніх справ Новини Чернівців Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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