Вертолет президентского кортежа разбился в Колумбии: погибли 6 человек – фото
В центральной Колумбии разбился вертолет Bell 412, который был частью кортежа президента Ивана Дуке Маркеса. В результате катастрофы погибли все 6 членов экипажа вертолета.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать непреодолимые погодные условия, сообщает издание China Daily.
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Интересно, что вертолет пропал еще в пятницу, 25 октября, но местной полиции только сейчас удалось обнаружить место его падения и подтвердить количество жертв трагедии.
Президент Иван Дуке Маркес уже выразил соболезнования родственникам погибших. Он лично неоднократно использовал этот вертолет.
"Эта катастрофа очень близко поразила и меня лично. С этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев", – написал он.
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