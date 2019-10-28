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      Вертолет президентского кортежа разбился в Колумбии: погибли 6 человек – фото

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      В Колумбии полиция двое суток искала пропавший вертолет президентского кортежа
      В Колумбии полиция двое суток искала пропавший вертолет президентского кортежа / thewillnigeria.com

      В центральной Колумбии разбился вертолет Bell 412, который был частью кортежа президента Ивана Дуке Маркеса. В результате катастрофы погибли все 6 членов экипажа вертолета.

      По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать непреодолимые погодные условия, сообщает издание China Daily.

      К слову: У самолета отказал двигатель в небе над Днепром

      Интересно, что вертолет пропал еще в пятницу, 25 октября, но местной полиции только сейчас удалось обнаружить место его падения и подтвердить количество жертв трагедии.

      Президент Иван Дуке Маркес уже выразил соболезнования родственникам погибших. Он лично неоднократно использовал этот вертолет.

      "Эта катастрофа очень близко поразила и меня лично. С этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев", – написал он.

       

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Колумбия Жертвы авиация
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