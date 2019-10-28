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      Вертоліт президентського кортежу розбився у Колумбії: загинули 6 осіб – фото

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      У Колумбії поліція дві доби шукала зниклий гелікоптер президентського кортежу
      У Колумбії поліція дві доби шукала зниклий гелікоптер президентського кортежу / thewillnigeria.com

      У центральній Колумбії розбився вертоліт Bell 412, що був частиною кортежу президента Івана Дуке Маркеса. Внаслідок катастрофи загинули усі 6 членів екіпажу гелікоптера.

      За попередніми даними, причиною авіакатастрофи могли стати немприятливі погодні умови, повідомляє видання China Daily.

      До слова: У літака відмовив двигун у небі над Дніпром

      Цікаво, що вертоліт зник ще у п'ятницю, 25 жовтня, але місцевій поліції лише зараз вдалося виявити місце його падіння та підтвердити кількість жертв трагедії.

      Президент Іван Дуке Маркес вже висловив співчуття родичам загиблих. Він особисто неодноразово використовував цей вертоліт.

      Ця катастрофа дуже близько вразила і мене особисто. З цими людьми я працював протягом останніх 14 місяців.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: авіація Жертви Колумбія
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