Вертолет с Иванкой Трамп на борту поломался в воздухе
У вертолета, которым летела дочь Трампа – Иванка и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что пилоту удалось успешно вернуть вертолет в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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Инцидент произошел еще 15 марта, однако прессе о нем не рассказали.
Отмечается, что пара вылетела в Нью-Йорк на коммерческом авиарейсе.
Источник: 24 Канал
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