Вертоліт з Іванкою Трамп на борту поламався у повітрі
У вертольота, яким летіла дочка Трампа – Іванка та її чоловік Джаред Кушнер відмовив один з двигунів.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що пілоту вдалося успішно повернути вертоліт в аеропорт Рональда Рейгана у Вашингтоні.
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Інцидент трапився ще 15 березня, проте пресі про нього не розповіли.
Зазначається, що врешті пара вилетіла в Нью-Йорк на комерційному авіарейсі.
Джерело: 24 Канал
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