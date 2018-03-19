Вертоліт з Іванкою Трамп на борту поламався у повітрі

У вертольота, яким летіла дочка Трампа – Іванка та її чоловік Джаред Кушнер відмовив один з двигунів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що пілоту вдалося успішно повернути вертоліт в аеропорт Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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Інцидент трапився ще 15 березня, проте пресі про нього не розповіли.

Зазначається, що врешті пара вилетіла в Нью-Йорк на комерційному авіарейсі.