Вертолет с украинцами упал в Афганистане: подробности

Вертолет Ми-8, которым управлял экипаж из украинцев, взлетел, набрал 15 метров и упал. В итоге практически все, кто находились на его борту, погибли.

Ранее 24 канал сообщал, что в Афганистане упал вертолет, на борту которого были граждане Украины и десять афганских военных. Впоследствии в МИД Украины подтвердили эту информацию и сообщили, что погибшие были членами экипажа. Также известно, что выжить удалось еще одному украинцу – борт-инженеру – и одному военному.

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Как сообщает ТСН, катастрофа произошла фактически после того, как вертолет взлетел. Отмечается, что судно вылетало на миссию, поэтому его баки были заполнены.

"Афган – это всегда непросто. Здесь, особенно на горных аэродромах, часто меняется ветер: бывает дует легкий с одной стороны и уже через мгновение появляется шарпкий – с другой. Трудно приспособиться, невозможно предсказать. Поэтому во время захода бывают сложности, особенно ночью", – подчеркнул опытный пилот Константин Яськов.

Добавим, в молдавской авиакомпании, которой принадлежит вертолет, называть имена погибших отказываются. Кроме того, в Афганистан уже выехал украинский консул из Душанбе.

Напомним, вечером 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в столице Афганистана Кабуле в отель Intercontinental Hotel и открыли огонь по его гостях. По словам местных властей, в результате теракта в общем погибли 18 человек, из которых 14 – иностранцы, хотя количество жертв может возрасти. Кроме украинцев, по данным СМИ, среди погибших были и другие иностранные граждане, в том числе один человек из Германии, один – из Греции и еще один – из Казахстана.



В компании "Украинские крылья" расказали о гибели двух их пилотов, один из которых был уроженцем Первомайска. МИД подтвердил смерть 7 украинцев, имена 4 из них публиковал сайт "24": авиатехник Валерий Науменко, бортпроводницы Екатерина Пасенчук и Ирина Медичева, а также еще один пилот Роман Власов. Впоследствии еще появилась информация о погибшем пилоте Вячеславе Шишакове.