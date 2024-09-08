Вертолеты Украине пообещала в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас. Речь шла о пожарных воздушных судах.

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Что известно о вертолетах от Португалии

Последняя часть груза из шести вертолетов, подаренных Португалией Украине, отбыла в пятницу (6 сентября 2024 года – 24 Канал) "после длительного периода неопределенности и переговоров",

– сообщило издание со ссылкой на Минобороны Португалии.

Кстати, в октябре 2022 года говорилось, что Португалия отправит Украине вертолеты, которые не имели лицензии на эксплуатацию в Португалии, один из которых вышел из строя из-за аварии.

По состоянию на ноябрь 2023 года вертолеты находились в Португалии, а предыдущее правительство страны заявило, что ждет, пока "украинский партнер укажет следующие шаги" в этом процессе.

После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны,

– заявило португальское Минобороны.

Кстати, Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, то есть без предварительного ремонта.

Воздушные суда правительство Португалии купило в 2006 году.