Гелікоптери Україні пообіцяла у жовтні 2022 року тодішня міністерка оборони Хелена Каррейрас. Мовилось про пожежні повітряні судна.

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Що відомо про гелікоптери від Португалії

Останнє частина вантажу з шести вертольотів, подарованих Португалією Україні, відбула в п'ятницю (6 вересня 2024 року – 24 Канал) "після тривалого періоду невизначеності та переговорів",

– повідомило видання з посиланням на Міноборони Португалії.

До речі, у жовтні 2022 року мовилось, що Португалія відправить Україні гелікоптери, які не мали ліцензії на експлуатацію в Португалії, один з яких вийшов з ладу через аварію.

Станом на листопад 2023 року гелікоптери перебували в Португалії, а попередній уряд країни заявив, що чекає, поки "український партнер вкаже наступні кроки" у цьому процесі.

Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони,

– заявило португальське Міноборони.

До речі, Україна погодилася прийняти гелікоптери в їх поточному стані, тобто без попереднього ремонту.

Повітряні судна уряд Португалії купив у 2006 році.