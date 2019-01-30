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      "Вертушка" в кабинете – символ зависимости украинских судей, – Садовый

      31 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      В кабинетах глав всех украинских судов до сих пор стоят так называемые вертушки – телефоны спецсвязи с президентом, главой правительства и другим начальством из Киева.

      Это лучше всего показывает реальную независимость и беспристрастность украинских судей, убежден кандидат в президенты Андрей Садовый.

      По его словам, пока в отношении судей можно применить "телефонное право", о ни какой правовой системе говорить нельзя: "Сегодня НАБУ может арестовать хоть сотню коррупционеров, таких как Насиров. Завтра их всех выпустит суд, потому что он руководствуется не законом, а лояльностью к власти и желанием заработать".

      Политик предлагает прежде всего провести чистку судейской власти от тех, кто не может объяснить поразительную разницу между задекларированными доходами и имеющимися поместьями.

      "Зависимые судьи появились для обслуживания олигархических монополий, которые присвоили себе нашу страну. Сегодня Конституция позволяет уволить судью, если он не способен подтвердить законность происхождения своего имущества. Этого достаточно, чтобы наказать верхушку – остальные со временем уйдут сами. Важно разорвать цепь безнаказанности в самой судебной системе, надо доказать коррупцию и привлечь к ответственности", – убежден Садовый.

      Согласно программе кандидата, привлекать нечестных коррумпированных судей Андрей Садовый предлагает с помощью независимого Антикоррупционного суда.

      Теги: Новости политики Судьи НАБУ Антикоррупционный суд Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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