"Вертушка" в кабінеті – символ залежності українських суддів, – Садовий

В кабінетах голів всіх українських судів досі стоять так звані вертушки – телефони спецзв’язку з президентом, головою уряду та іншим начальством із Києва.

Це найкраще показує реальну незалежність та неупередженість українських суддів, переконаний кандидат у президенти Андрій Садовий.

За його словами, доки щодо суддів можна застосувати "телефонне право", про жодну правову систему говорити не можна: "Сьогодні НАБУ може заарештувати хоч сотню корупціонерів, таких як Насіров. Завтра їх всіх випустить суд, бо він керується не законом, а лояльністю до влади і бажанням заробити".

Політик пропонує насамперед провести чистку суддівської влади від тих, хто не може пояснити разючу різницю між задекларованими статками і наявними маєтками.

"Залежні судді з’явилися для обслуговування олігархічних монополій, які привласнили собі нашу країну. Сьогодні Конституція дозволяє звільнити суддю, якщо він не здатен підтвердити законність походження свого майна. Цього достатньо, щоб покарати верхівку – решта згодом втечуть самі. Важливо розірвати ланцюг безкарності в самій судовій системі, треба довести корупцію і притягнути до відповідальності", – переконаний Садовий.

Згідно із програмою кандидата, притягати недоброчесних корумпованих суддів Андрій Садовий пропонує за допомогою незалежного Антикорупційного суду.