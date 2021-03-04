Активисты церкви "Христианская надежда" и Благотворительного фонда "Варнава" пикетировали Киевский хозяйственный суд. Они обжалуют решение Киевсовета о расторжении договора аренды земельного участка по адресу Жмаченко, 20.

Этим участком верующие пользовались более 15 лет. На нем благотворители планировали построить многофункциональный комплекс, где будут заниматься сиротами, бездомными и помогать детям с особыми потребностями. Кроме того, на территории комплекса верующие планировали открыть Детский творческий Центр и оказывать медицинскую помощь социально незащищенным.

Центр будет абсолютно открыт для всех людей, и мы делаем очень большой акцент на детях, которые являются сиротами, на детях, которые с умственными отклонениями. Детки смогут воспитываться и развиваться в любви и добре,

– рассказала волонтер церкви "Христианская надежда" Нинель Строцкая.

"У нас готовы все документы, и градостроительные условия, и разрешение на строительство, решены все вопросы с архитектурным планом города Киев и наши оппоненты – это застройщики, которые рядом с нами уже отжали университет государственный, и они лезут на нашу территорию, нагло, безнаказанно. Мы вышли, чтобы отстоять право завершить строительство", – пояснил пастор церкви "Христианская надежда" Валерий Решетинский.

По мнению адвокатов, решение Киевсовета о лишении права пользоваться землей принималось с нарушением процедуры. Это может привести к закрытию ряда благотворительных и социальных программ для детей.

Киевгорсовет вынес свое решение с нарушением процедуры, есть очевидный факт того, что решение было принято в сентябре, но подписано только в декабре, без учета позиции департамента правового регулирования,

– сказал адвокат церкви "Христианская надежда" Артем Никитин.

Борьбу за продление возведения городка милосердия активисты обещают продолжить во время следующего заседания суда – 25 марта. И призывают оппонентов встать на сторону детей с особыми потребностями.