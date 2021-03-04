Активісти церкви "Християнська надія" та Благодійного фонду "Варнава" пікетували Київський господарський суд. Вони оскаржують рішення Київради про розірвання договору оренди земельної ділянки за адресою Жмаченка, 20.

Цією ділянкою віряни користувались понад 15 років. На ній благодійники планували побудувати багатофункціональний комплекс, де опікуватимуться сиротами, безпритульними та допомагатимуть дітям з особливими потребами. Крім того, на території комплексу віряни планували відкрити Дитячий творчий Центр та надавати медичну допомогу соціально незахищеним.

Центр буде абсолютно відкритий для всіх людей, і ми робимо дуже великий акцент на дітях, які є сиротами, на дітях, які з розумовими відхиленнями. Дітки зможуть виховуватись і розвиватися у любові і добрі,

– розповіла волонтерка церкви "Християнська надія" Нінель Строцька.

"У нас готові всі документи, і містобудівні умови, і дозвіл на будівництво, вирішені всі питання з архітектурним планом міста Київ і наші опоненти – це забудовники, які поруч з нами вже віджали університет державний, і вони лізуть на нашу територію, нахабно, безкарно. Ми вийшли, щоб відстояти право завершити будівництво", – пояснив пастор церкви "Християнська надія" Валерій Решетинський.

На думку адвокатів, рішення Київради про позбавлення права користуватись землею ухвалювалося із порушенням процедури. Це може призвести до закриття низки благодійних та соціальних програм для дітей.

Київміськрада винесла своє рішення з порушенням процедури, є очевидний факт того, що рішення було прийнято у вересні, але підписано лише у грудні, без врахування позиції департаменту правового регулювання,

– сказав адвокат церкви "Християнська надія" Артем Нікітін.

Боротьбу за продовження зведення містечка милосердя активісти обіцяють продовжити під час наступного засідання суду – 25 березня. І закликають опонентів стати на бік дітей із особливими потребами.