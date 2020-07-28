Как вес чиновника влияет на склонность к коррупции: исследование
Чем больший вес у чиновников, тем больше они были склонны к коррупции. Об этом говорится в исследовании работника Университета Монпелье Павла Блавацкого.
Исследователь проанализировал вес 299 чиновников
Исследование опубликовано в журнале Economics of Transition and Institutional Change. Об этом информирует Hromadske.
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Блавацкий проанализировал вес 299 членов правительств стран бывшего СССР, находившихся у власти до 2017 года. Чтобы определить вес чиновников, исследователь использовал программу, которая анализировала фото. Для каждой страны исследователь брал среднее значение.
Относительно уровня политической коррупции – то его Блавацкий высчитывал, исследовав 5 рейтингов. Среди них – данные Transparency International, Всемирного банка и Индекса публичной добропорядочности.
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Согласно результатам исследования, в странах с наибольшим уровнем коррупции – Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане были и самые тяжелые, в прямом смысле слова, чиновники.
Абсолютно противоположная ситуация в Грузии и балтийских странах.
Зависимость коррумпированности от веса / Скриншот из исследования
Население правило Блавацкого не касается
Отметим, что сам исследователь отмечает: в отношении населения его правило не действует. Также Блавацкий отмечает, так анализировать информацию о коррумпированности можно только на предварительном этапе, когда других способов нет.