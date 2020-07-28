Чем больший вес у чиновников, тем больше они были склонны к коррупции. Об этом говорится в исследовании работника Университета Монпелье Павла Блавацкого.

Исследователь проанализировал вес 299 чиновников

Исследование опубликовано в журнале Economics of Transition and Institutional Change. Об этом информирует Hromadske.

Интересно НАПК разоблачило более 2 тысяч коррупционеров за полгода: в какой профессии больше всего взяточников

Блавацкий проанализировал вес 299 членов правительств стран бывшего СССР, находившихся у власти до 2017 года. Чтобы определить вес чиновников, исследователь использовал программу, которая анализировала фото. Для каждой страны исследователь брал среднее значение.

Относительно уровня политической коррупции – то его Блавацкий высчитывал, исследовав 5 рейтингов. Среди них – данные Transparency International, Всемирного банка и Индекса публичной добропорядочности.

Украина – исключение из правила

Согласно результатам исследования, в странах с наибольшим уровнем коррупции – Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане были и самые тяжелые, в прямом смысле слова, чиновники.

Абсолютно противоположная ситуация в Грузии и балтийских странах.

Обратите внимание! Исключение из правил составляет Украина. Ведь в рейтинге коррупции официальный Киев занял шестое место, хотя по весу украинцы были третьими.

Зависимость коррумпированности от веса / Скриншот из исследования

Население правило Блавацкого не касается

Отметим, что сам исследователь отмечает: в отношении населения его правило не действует. Также Блавацкий отмечает, так анализировать информацию о коррумпированности можно только на предварительном этапе, когда других способов нет.