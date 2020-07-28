Чим більшу вагу мають чиновники, тим більше вони були схильні до корупції. Про це мовиться в дослідженні працівника Університету Монпельє Павла Блавацького.

Дослідник проаналізував вагу 299 урядовців

Дослідження опубліковане в журналі Economics of Transition and Institutional Change. Про це інформує Hromadske.

Цікаво НАЗК викрило понад 2 тисячі корупціонерів за пів року: в якій професії найбільше хабарників

Блавацький проаналізував вагу 299 членів урядів країн колишнього СРСР, що перебували при владі до 2017 року. Аби визначити вагу урядовців, дослідник використав програму, яка аналізувала фото. Для кожної країни дослідник брав середнє значення.

Щодо рівня політичної корупції – то його Блавацький вираховував, дослідивши 5 рейтингів. Серед них – дані Transparency International, Світового банку й Індексу публічної доброчесності.

Україна – виняток з правила

Згідно з результатами дослідження, у країнах з найбільшим рівнем корупції – Туркменістані, Таджикистані і Узбекистані були і найважчі, у прямому значенні слова, урядовці.

Абсолютно протилежна ситуація – у Грузії та балтійських країнах.

Зверніть увагу! Виняток з правил становить Україна. Адже у рейтингу корупції офіційний Київ посів шосте місце, хоча за вагою українці були третіми.



Залежність корумпованості від ваги / Скриншот з дослідження

Населення правило Блавацького не стосується

Зазначимо, що сам дослідник наголошує: щодо населення його правило не діє. Також Блавацький зазначає, так аналізувати інформацію про корумпованість можна лише на попередньому етапі, коли інших способів нема.