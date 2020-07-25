Національне агентство з питань запобігання корупції з початку 2020 року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Найчастіше до переліку корупціонерів потрапляли працівники Державної кримінально-виконавчої служби та Нацполіції.

З 2018 осіб 429 людей учинили кримінальні правопорушення, ще 1532 – притягнуті до адміністративної, а 57 – до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Важливо Президент недоторканний: справу проти Зеленського через е-декларацію закрили

В якій професії найбільше хабарників

Так, до реєстру корупціонерів включили 102 працівники ДКВС:

2 з них притягнуті до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

99 працівників ДКВС притягнуті до адмінвідповідальності за несвоєчасне подання декларації;

1 – до дисциплінарної відповідальності, йому оголошена догана.

Також до реєстру корупціонерів потрапили 175 поліцейських.

З них 12 притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення:

5 поліцейських – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції);

7 поліцейських потрапили до цього реєстру за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення (два старші лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник).

До адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації притягнуто 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто одного поліцейського.

Актуально НАЗК виявило ознаки корупції у діях "слуги народу" Андрія Холодова

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 поліцейських:

четверо були звільнені за отримання неправомірної вигоди або подарунка;

троє отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;

один отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації.

Тенденції хабарництва в Україні

У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників НПУ знизилася на 33%, а ДКВС – на 11%. Усі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду та притягнення їх до відповідальності.