Печерський районний суд Києва 20 липня закрив справу проти президента Володимира Зеленського. Її відкривали через неподання главою держави повідомлення про зміни в е-декларації.

Постанова суду від 20 липня 2020 року опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

До теми Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК: у відомстві вже відреагували

У суді нагадали, що за статею 105 Конституції президент користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Проти нього не може бути порушено кримінальну справу.

Що відомо про порушення Зеленським закону

У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.

Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. В Офісі Президента не пояснили, чому він не задекларував зміни.

7 липня сам Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував НАЗК, заявивши про готовність понести покарання. Він ще наголосив, що "всі українці – рівні перед законом".

Як відреагували в НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Документи згодом вручили Зеленському. Зробив це особисто глава НАЗК.