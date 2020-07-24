Печерский районный суд Киева 20 июля закрыл дело против президента Владимира Зеленского. Его открывали за непредставление главой государства сообщения об изменениях в е-декларации.

Постановление суда от 20 июля 2020 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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В суде напомнили, что по статье 105 Конституции президент пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий. Против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Что известно о нарушении Зеленским закона

В 2019 году семья Зеленского получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 миллиона гривен и приобрела ОВГЗ на 5,2 миллиона гривен.

Стоимость облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. В этом случае нужно было сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней со времени покупки и продажи ОВГЗ.

Однако информация в реестр от Зеленского не поступила. В Офисе Президента не объяснили, почему он не задекларировал изменения.

7 июля сам Владимир Зеленский заявил, что нарушил закон, не задекларировав изменения в имущественном состоянии. Об этом он проинформировал НАПК, заявив о готовности понести наказание. Он еще подчеркнул, что "все украинцы равны перед законом".

Как отреагировали в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выписало президенту два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Документы впоследствии вручили Зеленскому. Сделал это лично глава НАПК.