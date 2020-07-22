У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали дії нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова пов'язаними з корупцією. У НАЗК зауважили, що Холодов "діяв у власних інтересах".

У чому НАЗК звинувачує Холодова

Холодов відправив офіційне депутатське звернення до директора НАБУ Артема Ситника. "Слуга народу" вимагав надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам. Тому у НАЗК заявили, що депутат Холодов діяв в умовах "реального конфлікту інтересів". Про це мовиться у протоколі НАЗК, який надали журналістам проєкту "Схеми".

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Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що нардеп Холодов пов'язаний з лобіюванням тютюнового бізнесу, до якого мала стосунок його родина. Мовиться про "тютюнову правку" №8 до закону №1049, яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками.

За даними Нацагентства, Холодов просив директора НАБУ надати йому інформацію про стан та результати всіх досудових розслідувань, які стосуються "тютюнової правки".

Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих цілях. Депутатське звернення може стосуватися виключно питань, пов'язаних із депутатською діяльністю,

– наголосили у НАЗК.

Таким чином Холодов вчинив адміністративне правопорушення за статтею 172-7 про вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3 400 – 6 800 гривень. Адмінпротокол вже направили до суду.

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Що про це каже сам Холодов

Сам Андрій Холодов у поясненнях НАЗК зазначив, що хотів проконтролювати, аби НАБУ належним чином виконувало свої зобов'язання перед народом України. Також він вбачає у заяві НАЗК "політичний тиск".

Я виконував обов'язки народного депутата України, а моя зацікавленість полягала лише в тому, щоб НАБУ належним чином виконувало свої зобов'язання перед народом України. Отже, обвинувачення мене у конфлікті інтересів є надуманими та необґрунтованими. Вважаю це політичним тиском,

– сказав Холодов.

Холодов також публічно продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Утім, "Схемам" вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.