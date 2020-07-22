В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали действия нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова связанными с коррупцией. В НАПК заметили, что Холодов "действовал в собственных интересах".

В чем НАПК обвиняет Холодова

Холодов отправил официальное депутатское обращение директору НАБУ Артему Сытнику. "Слуга народа" требовал предоставить информацию о результатах досудебного расследования в уголовных процессах, в которых может фигурировать сам. Поэтому в НАПК заявили, что депутат Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов". Об этом говорится в протоколе НАПК, который предоставили журналистам проекта "Схемы".

Важно Арахамия поссорился с Разумковым из-за турбоотпуска

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что нардеп Холодов связан с лоббированием табачного бизнеса, к которому имела отношение его семья. Говорится о "табачной правке" №8 к закону №1049, которая должна увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами.

По данным Нацагентства, Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся "табачной правки".

Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности корыстных целях. Депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью,

– подчеркнули в НАПК.

Таким образом Холодов совершил административное правонарушение по статье 172-7 о совершении действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3 400 – 6 800 гривен. Админпротокол уже направили в суд.

Обратите внимание "Слуга народа" Третьякова хотела бы легализовать секс-индустрию и "все, что возможно"

Что об этом говорит сам Холодов

Сам Андрей Холодов в объяснениях НАПК отметил, что хотел проконтролировать, чтобы НАБУ надлежащим образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Также он видит в заявлении НАПК "политическое давление".

Я исполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Следовательно, обвинения меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными. Считаю это политическим давлением,

– сказал Холодов.

Холодов также публично продолжает отрицать, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. Впрочем, "Схемам" удалось найти документальные подтверждения этой связи.