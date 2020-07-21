Между председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым возник конфликт. А причиной спора стало то, что депутаты не намерены присутствовать еще на трех внеочередных сессиях. По словам Арахамии, нардепы должны отдохнуть перед выборами.

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Об этом руководитель "слуг народа" рассказал во время отчетной пресс-конференции "Первый год монобольшинства: итоги", передает Укринформ.

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У нас конфликт сейчас начался с Разумковым. По этому вопросу: мы три внеочередные сессии не хотим, и это невозможно собрать людей на неопределенные даты,

– подчеркнул он.

По словам парламентария, единственный возможный вариант – это 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости.

"Но что-то будет между 21 июля и 24 августа? Мне кажется, если не будет чего-то очень-очень срочного, когда мы не имеем права не прийти, то это невозможно, потому что люди как-то спланировали после турборежима хоть какой-то турбоотдых, а потом еще выборы. Поэтому надо хотя бы две недели людям дать , чтобы они отдохнули", – подчеркнул Арахамия.

Таким образом, он сделал вывод, что может быть максимум одно внеочередное заседание в Раде, но ни в коем случае не три.

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Что этому предшествовало