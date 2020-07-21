Арахамия поссорился с Разумковым из-за турбоотпуска
Между председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым возник конфликт. А причиной спора стало то, что депутаты не намерены присутствовать еще на трех внеочередных сессиях. По словам Арахамии, нардепы должны отдохнуть перед выборами.
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Об этом руководитель "слуг народа" рассказал во время отчетной пресс-конференции "Первый год монобольшинства: итоги", передает Укринформ.
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У нас конфликт сейчас начался с Разумковым. По этому вопросу: мы три внеочередные сессии не хотим, и это невозможно собрать людей на неопределенные даты,
– подчеркнул он.
По словам парламентария, единственный возможный вариант – это 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости.
"Но что-то будет между 21 июля и 24 августа? Мне кажется, если не будет чего-то очень-очень срочного, когда мы не имеем права не прийти, то это невозможно, потому что люди как-то спланировали после турборежима хоть какой-то турбоотдых, а потом еще выборы. Поэтому надо хотя бы две недели людям дать , чтобы они отдохнули", – подчеркнул Арахамия.
Таким образом, он сделал вывод, что может быть максимум одно внеочередное заседание в Раде, но ни в коем случае не три.
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Что этому предшествовало
- Последнее заседание третьей сессии Верховной Рады VIII созыва прошло 17 июля.
- Впоследствии Разумков заявил, что Рада на каникулах может собраться еще несколько раз на внеочередные заседания. Он это аргументировал тем, что осталось немало вопросов, которые парламент не успел рассмотреть, но которые нужно безотлагательно решить.
- Одно из таких внеочередных заседаний прошло 21 июля. На его рассмотрение вынесли 20 законопроектов.
- Сам спикер парламента теперь будет работать и в полноценный отпуск пока не собирается.
- Четвертая сессия начнет свою работу в 10:00 во вторник, 1 сентября.
- Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.