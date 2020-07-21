Турборежим и монобольшинство: эксперты оценили Раду через год после выборов
Год назад досрочно была избрана Верховная Рада девятого созыва. Что удалось сделать новому парламенту и какие проблемы возникли у народных избранников.
Как рассказали 24 каналу политические эксперты, итоги первого года работы Верховной Рады неоднозначны. Но этот парламент точно останется в истории со своими рекордами и новыми явлениями. Два главных нововведения – монобольшинство, сформированное фракцией "Слуга народа", и турборежим.
По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, монобольшинство помогло существенно увеличить результативность работы Верховной Рады. Хотя критики отмечают снижение качества законопроектов. Особенно, когда депутаты работали в турборежиме.
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Этот парламент запустил наибольшее число конституционных изменений. Главное достижение – отмена конституционной нормы о депутатской неприкосновенности. Ведь ликвидации этой конституционной нормы обсуждали двадцать лет и ничего не могли сделать,
– говорит Владимир Фесенко.
Кроме того, принят закон об импичменте президента.
Новая Верховная Рада существенно обновилась / Инфографика 24 канала
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Политолог Петр Олещук отмечает: впервые на выборах победу одержала одна политическая сила – "Слуга народа", что привело к феномену формирования монобольшинства. Во-вторых, нынешний созыв Верховной Рады принял много реформ, которые ранее по чисто политическим соображениям откладывались.
В Украине не было такого состава Верховной Рады, который бы за первый год работы принял столько реально значимых законов. Наконец принят Избирательный кодекс и земельная реформа. Легализован игорный бизнес, продлена реформа местного самоуправления,
– отмечает Петр Олещук.
Минус кнопкодавсво и прогулы
Специалисты отмечают борьбу с такими негативными явлениями украинского парламентаризма, как кнопкодавство и тотальные прогулы заседаний. Введена уголовная ответственность за кнопкодавство.
Практика голосования чужими карточками прекратилась. Штрафы за прогулы также привели к положительным результатам. Прогулов гораздо меньше,
– говорит Фесенко.
Криминальная ответственность за кнопкодавство уменьшила нарушения / Инфографика 24 канала
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Скандалы и законодательный спам
Среди недостатков нынешнего созыва эксперты отмечают большое количество скандалов. По мнению Петра Олещука, явка на заседания стала существенно выше, чем раньше. С другой стороны, появление депутатов перед своим избирателем привело к скандалам, в частности, с переписками. Потому, считает он, парламентарии стали более публичными.
Народные избранники значительно помолодели / Инфорграфика 24 канала
По мнению Владимира Фесенко, причина многочисленных скандалов – резкое обновление парламента и появление молодых депутатов, у которых отсутствует политический опыт. Эксперт среди негативных рекордов отмечает внесение депутатами большого количества правок в законопроекты. К так называемому "антиколомойскому закону" были внесены шестнадцать тысяч поправок. Пришлось принимать даже изменения в регламент. (Законом предусмотрено, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме). Также много правок было внесено в земельный закон, из-за чего его рассматривали несколько месяцев.
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Для досрочных выборов нет оснований
Специалисты отмечают: у монобольшинства есть проблемы и внутренние противоречия. Впрочем, сомнительно, что монобольшинство распадется, что может привести к досрочным выборам.
Роспуска парламента не будет. Нет правовых предпосылок и политического интереса у президента Зеленского. После досрочных выборов он потеряет контроль над парламентом и правительством,
– подчеркивает Фесенко.
Для Зеленского нет смысла проводить досрочные выборы / Фото Getty
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Петр Олещук отмечает: какой для президента Зеленского смысл инициировать досрочные парламентские выборы? Он не сможет снова получить монобольшинство в парламенте. Придется формировать коалицию с другими фракциями. А это переговоры и торги. Во-вторых, парламент не изменится качественно.
Верховная Рада еще многого не завершила. В частности, реформу децентрализации. Нужно четко развести полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления, формализовать это на уровне Конституции. Также решить вопрос экономической либерализации,
– заключает Олещук.