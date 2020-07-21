Год назад досрочно была избрана Верховная Рада девятого созыва. Что удалось сделать новому парламенту и какие проблемы возникли у народных избранников.

Как рассказали 24 каналу политические эксперты, итоги первого года работы Верховной Рады неоднозначны. Но этот парламент точно останется в истории со своими рекордами и новыми явлениями. Два главных нововведения – монобольшинство, сформированное фракцией "Слуга народа", и турборежим.

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, монобольшинство помогло существенно увеличить результативность работы Верховной Рады. Хотя критики отмечают снижение качества законопроектов. Особенно, когда депутаты работали в турборежиме.

Читайте также Разумков о зарплатах народных депутатов: отвечают "нормальному уровню"

Этот парламент запустил наибольшее число конституционных изменений. Главное достижение – отмена конституционной нормы о депутатской неприкосновенности. Ведь ликвидации этой конституционной нормы обсуждали двадцать лет и ничего не могли сделать,

– говорит Владимир Фесенко.

Кроме того, принят закон об импичменте президента.

Новая Верховная Рада существенно обновилась / Инфографика 24 канала

Внимание Время уплаты долгов, протесты, выборы: что украинцам ждать осенью

Политолог Петр Олещук отмечает: впервые на выборах победу одержала одна политическая сила – "Слуга народа", что привело к феномену формирования монобольшинства. Во-вторых, нынешний созыв Верховной Рады принял много реформ, которые ранее по чисто политическим соображениям откладывались.

В Украине не было такого состава Верховной Рады, который бы за первый год работы принял столько реально значимых законов. Наконец принят Избирательный кодекс и земельная реформа. Легализован игорный бизнес, продлена реформа местного самоуправления,

– отмечает Петр Олещук.

Минус кнопкодавсво и прогулы

Специалисты отмечают борьбу с такими негативными явлениями украинского парламентаризма, как кнопкодавство и тотальные прогулы заседаний. Введена уголовная ответственность за кнопкодавство.

Практика голосования чужими карточками прекратилась. Штрафы за прогулы также привели к положительным результатам. Прогулов гораздо меньше,

– говорит Фесенко.

Криминальная ответственность за кнопкодавство уменьшила нарушения / Инфографика 24 канала

Интересно Разумков объяснил, почему в Раде так и не ввели голосования сенсорной кнопкой

Скандалы и законодательный спам

Среди недостатков нынешнего созыва эксперты отмечают большое количество скандалов. По мнению Петра Олещука, явка на заседания стала существенно выше, чем раньше. С другой стороны, появление депутатов перед своим избирателем привело к скандалам, в частности, с переписками. Потому, считает он, парламентарии стали более публичными.

Народные избранники значительно помолодели / Инфорграфика 24 канала

По мнению Владимира Фесенко, причина многочисленных скандалов – резкое обновление парламента и появление молодых депутатов, у которых отсутствует политический опыт. Эксперт среди негативных рекордов отмечает внесение депутатами большого количества правок в законопроекты. К так называемому "антиколомойскому закону" были внесены шестнадцать тысяч поправок. Пришлось принимать даже изменения в регламент. (Законом предусмотрено, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме). Также много правок было внесено в земельный закон, из-за чего его рассматривали несколько месяцев.

Читайте также "Антиколомойский" закон могут отменить, – политолог

Для досрочных выборов нет оснований

Специалисты отмечают: у монобольшинства есть проблемы и внутренние противоречия. Впрочем, сомнительно, что монобольшинство распадется, что может привести к досрочным выборам.

Роспуска парламента не будет. Нет правовых предпосылок и политического интереса у президента Зеленского. После досрочных выборов он потеряет контроль над парламентом и правительством,

– подчеркивает Фесенко.

Для Зеленского нет смысла проводить досрочные выборы / Фото Getty

Интересно Проститутки, интимные переписки и рукоблудство: громкие скандалы Верховной Рады 9 созыва

Петр Олещук отмечает: какой для президента Зеленского смысл инициировать досрочные парламентские выборы? Он не сможет снова получить монобольшинство в парламенте. Придется формировать коалицию с другими фракциями. А это переговоры и торги. Во-вторых, парламент не изменится качественно.

Верховная Рада еще многого не завершила. В частности, реформу децентрализации. Нужно четко развести полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления, формализовать это на уровне Конституции. Также решить вопрос экономической либерализации,

– заключает Олещук.