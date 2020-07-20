Разумков о зарплатах народных депутатов: соответствуют "нормальному уровню"
Председатель Рады Дмитрий Разумков убежден, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех украинцев. А зарплаты народных депутатов соответствуют "нормальному уровню".
Достойная оплата труда должна быть у всех
Зарплаты нардепов на брифинге прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех, у нардепов тоже. Но он должен быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество,
– отметил Разумков.
По его мнению, для депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, уровень зарплат не был неожиданностью. "Думаю, что нет человека, который бы говорил: "мне хватает" или "не хочется больше", – добавил спикер парламента.
У нардепов она на "нормальном уровне"
Разумков заявил, что парламентарии должны адекватно оценивать как свою работу, так и работу других людей.
При том уровне заработных плат, которые есть в настоящее время в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты,
– подытожил председатель Рады.
И добавил, что у него вопросов относительно зарплаты не возникает.
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Карантинные ограничения и зарплаты чиновников: что известно
- 10 апреля Президент Владимир Зеленский попросил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.
- А уже 13 апреля Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат.
- 11 июля президент попросил Раду отменить карантинные ограничения зарплат чиновников. А через два дня отозвал из парламента проект о зарплатах чиновников.