Председатель Рады Дмитрий Разумков убежден, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех украинцев. А зарплаты народных депутатов соответствуют "нормальному уровню".

Достойная оплата труда должна быть у всех

Зарплаты нардепов на брифинге прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех, у нардепов тоже. Но он должен быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество,

– отметил Разумков.

По его мнению, для депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, уровень зарплат не был неожиданностью. "Думаю, что нет человека, который бы говорил: "мне хватает" или "не хочется больше", – добавил спикер парламента.

У нардепов она на "нормальном уровне"

Разумков заявил, что парламентарии должны адекватно оценивать как свою работу, так и работу других людей.

При том уровне заработных плат, которые есть в настоящее время в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты,

– подытожил председатель Рады.

И добавил, что у него вопросов относительно зарплаты не возникает.

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