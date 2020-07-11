Глава государства просит парламентариев принять на внеочередном заседании 13 июля проект закона, который предусматривает отмену введенных по его же инициативе ограничений зарплат чиновников в 47 тысяч гривен. Ограничения зарплат чиновников были введены из-за карантина.

Рассмотрение этого законопроекта есть в повестке дня внеочередного заседания Рады, что видно из обнародованного на сайте парламента распоряжения.

Ранее Президент Зеленский подписал изменения в бюджет-2020

А вот соответствующий законопроект № 3708 был внесен в парламент депутатами "Слуги народа" 19 июня и есть в перечне предложенных Зеленским к рассмотрению на внеочередном заседании.

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Нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы ограничение зарплат чиновников действовало не более 3 месяцев со дня применения этой нормы.

Заметим, что верхний предел для зарплат чиновников ввели еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения Радой, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Что этому предшествовало

10 апреля президент Владимир Зеленский попросил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.

Следовательно, нардепы приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривны – 24 канал).

В то же время Руководство ЦИК начислило себе более 300 тысяч гривен зарплаты за апрель

Ограничения касались народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников.