Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників
Глава держави просить парламентарів ухвалити на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування введених за його ж ініціативою обмежень зарплат чиновників у 47 тисяч гривень. Обмеження зарплат чиновників були запроваджені через карантин.
Розгляд цього законопроєкту є у порядку денному позачергового засідання Ради, що видно із оприлюдненого на сайті парламенту розпорядження.
Раніше Президент Зеленський підписав зміни до бюджету-2020
А ось відповідний законопроєкт № 3708 був внесений до парламенту депутатами "Слуги народу" 19 червня і є в переліку запропонованих Зеленським до розгляду на позачерговому засіданні.
Детальніше про законопроєкт
- Нардепам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження зарплат чиновників діяло не більше 3 місяців з дня застосування цієї норми.
- Зауважимо, що верхню межу для заробітних плат чиновників запровадили ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення Радою, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.
Що цьому передувало
- 10 квітня президент Володимир Зеленський попросив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.
- Відтак, нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4 723 гривні – 24 канал).
Водночас Керівництво ЦВК нарахувало собі понад 300 тисяч гривень зарплати за квітень
- Обмеження стосувалися народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників.