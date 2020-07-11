Глава держави просить парламентарів ухвалити на позачерговому засіданні 13 липня проєкт закону, який передбачає скасування введених за його ж ініціативою обмежень зарплат чиновників у 47 тисяч гривень. Обмеження зарплат чиновників були запроваджені через карантин.

Розгляд цього законопроєкту є у порядку денному позачергового засідання Ради, що видно із оприлюдненого на сайті парламенту розпорядження.

Раніше Президент Зеленський підписав зміни до бюджету-2020

А ось відповідний законопроєкт № 3708 був внесений до парламенту депутатами "Слуги народу" 19 червня і є в переліку запропонованих Зеленським до розгляду на позачерговому засіданні.

Детальніше про законопроєкт

Нардепам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження зарплат чиновників діяло не більше 3 місяців з дня застосування цієї норми.

Зауважимо, що верхню межу для заробітних плат чиновників запровадили ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення Радою, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.

Що цьому передувало

10 квітня президент Володимир Зеленський попросив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.

Відтак, нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4 723 гривні – 24 канал).

Водночас Керівництво ЦВК нарахувало собі понад 300 тисяч гривень зарплати за квітень