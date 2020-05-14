Керівництво ЦВК нарахувало собі понад 300 тисяч гривень зарплати за квітень

Керівництво Центральної виборчої комісії зуміло обійти обмеження Верховної Ради, за яким посадові особи бюджетних установ могли отримати лише 47230 гривень зарплати за місяць. В ЦВК же понараховували собі понад 300 тисяч гривень за квітень.

Обійти обмеження в 47 тисяч гривень зарплати в ЦВК вдалося завдяки виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення та використання частини відпустки, пишуть "Українські новини".

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Нагадаємо! Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з якими з квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі не більше 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Та серед 17 членів ЦВК за квітень тільки двом було нараховано по 47230 гривень зарплати. Решті 15 членам комісії було нараховано від 244,6 тисячі гривень до 361,6 тисячі гривень зарплати за квітень. При цьому вони ще втратили близько 30% від того, що мали б отримати.

Хто і скільки отримав зарплати в ЦВК за квітень

Голова ЦВК Олег Діденко за квітень отримав 321815 гривень. З них 44981 гривня – посадовий оклад та надбавки. Ще 248322 гривень склала матеріальна допомога, а 28512 гривень – зарплата за час перебування у відпустці. Діденко недоотримав 141677 гривень через обмеження, які встановила Верховна Рада. Без обмеження він мав би отримати 463492 гривень за квітень.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик отримав 324946 гривень. Його зарплата – лише 45 тисяч гривень. 251373 гривні склали матеріальна допомога на оздоровлення, а 28591 гривню – відпускні. Він недоотримав 146901 гривню у квітні.

Заступник голови ЦВК Віталій Плукар заробив 308196 гривень. Зарплата з них – 40,5 тисяч гривень. Натомість 241145 гривень отримав матеріальної допомоги на оздоровлення, і 26567 гривень відпускних. Це на 118152 гривні менше, аніж мало бути.

Секретарка комісії Олена Гатаулліна отримала 299991 гривні. Її оклад становив 42,7 тисячі гривень після обмежень. 224370 гривень вона отримала матеріальної допомоги на оздоровлення, а відпускних – 32888 гривень. Недоотримала 98528 гривні.

Єдині два члени ЦВК, які за квітень отримали 47230 гривень – Андрій Гевко та Вікторія Глущенко.