Руководство ЦИК насчитало себе более 300 тысяч гривен зарплаты за апрель

Руководство Центральной избирательной комиссии сумело обойти ограничение Верховной Рады, по которому должностные лица бюджетных учреждений могли получить только 47 230 гривен зарплаты за месяц. В ЦИК же насчитали себе более 300 тысяч гривен за апрель.

Обойти ограничения в 47 тысяч гривен зарплаты в ЦИК удалось благодаря выплате материальной помощи на оздоровление и использование части отпуска, пишут "Украинские новости".

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Напомним! Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

И среди 17 членов ЦИК за апрель только двум было начислено по 47 230 гривен зарплаты. Остальным 15 членам комиссии было начислено от 244,6 тысяч гривен до 361,6 тысячи гривен зарплаты за апрель. При этом они еще потеряли около 30% от того, что должны получить.

Кто и сколько получил зарплаты в ЦИК за апрель

Председатель ЦИК Олег Диденко за апрель получил 321 815 гривен. Из них 44 981 гривна – должностной оклад и надбавки. Еще 248 322 гривны составила материальная помощь, а 28 512 гривен – зарплата за время пребывания в отпуске. Диденко получил 141 677 гривен из-за ограничений, которые установила Верховная Рада. Без ограничения он должен получить 463 492 гривны за апрель.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик получил 324 946 гривен. Его зарплата – лишь 45 тысяч гривен. 251 373 гривны составили материальная помощь на оздоровление, а 28 591 гривну – отпускные. Он получил 146 901 гривну в апреле.

Заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар заработал 308 196 гривен. Зарплата из них – 40 500 гривен. Зато 241 145 гривен получил материальной помощи на оздоровление и 26 567 гривен отпускных. Это на 118 152 гривны меньше, чем должно быть.

Секретарь комиссии Елена Гатауллина получила 299 991 гривну. Ее оклад составлял 42,7 тысячи гривен после ограничений. 224 370 гривен она получила материальной помощи на оздоровление, а отпускных – 32 888 гривен. Недополучила 98 528 гривен.

Единственные два члена ЦИК, которые за апрель получили 47 230 гривен, – Андрей Гевко и Виктория Глущенко.