47 тисяч – мало: судьи-взяточники борются за независимость для возвращения большой зарплаты

Эпидемия COVID-19 – это не только большой риск для здоровья. Уже понятно, что позже придет финансовый кризис, а значит нам всем придется не только придерживаться карантина, но и затянуть пояса. Страна должна найти, где сэкономить и направить деньги на первоочередные нужды. Именно поэтому парламент на время карантина ограничил выплаты зарплат чиновникам и судьям. Однако последние восстали против.

Судді вимагають його скасувати, використовуючи воістину обурливі аргументи. Про те, як судді протестують проти заходів для боротьби з COVID-19 – читайте у новому випуску відеоблогу "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

Фонд боротьби з COVID-19 б'є по суддівських кишенях

13 квітня 2020 року парламент вніс зміни до бюджету, якими передбачено створення спеціального фонду для боротьби з COVID-19. Ці кошти спрямовуються для додаткових виплат медикам, які заробляють справді мізерні суми.

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Однак для того, щоб доплатити в середньому по 10 тисяч тим, хто щодня ризикує своїм життям, рятуючи життя інших, довелось тимчасово обмежити справді захмарні зарплати багатьом чиновникам та суддям. Зокрема, законом встановлено, що на час карантину зарплати усіх державних службовців, прокурорів та суддів не можуть перевищувати 47 тисяч гривень.

Для України, де середня зарплата складає приблизно 11 тисяч гривень, це значна сума, але для суддів – це серйозне пониження їх заробітку.

Для розуміння, у березні 2020 року один з керівників Верховного Суду Михайло Смокович отримав 382 тисячі гривень. Суддя 6 апеляційного адмінсуду Андрій Горяйнов задекларував 250 тисяч гривень. А сумнозвісний Павло Вовк, який працює у суді першої інстанції, у березні заробив 137 тисяч гривень.



Михайло Смокович, Андрій Горяйнов та Павло Вовк / Фото Колаж 24 каналу

Загалом 190 суддів Верховного Суду лише у березні отримали 60 мільйонів гривень суддівської винагороди. Однак з цими обмеженнями їх заробіток складе не більше 9 мільйонів. Тому фонд боротьби з COVID-19 суттєво б'є по суддівських кишенях.

Судді одразу ж виступили категорично проти того, щоб медики отримували доплати їхнім коштом. Вища рада правосуддя, Рада суддів та Асоціація розвитку суддівського самоврядування офіційно закликали визнати закон неконституційним. На їх думку, таке обмеження зарплати є порушенням гарантії незалежності суддів, а тому суперечить Конституції.

Відзначу, що достойна суддівська винагорода дійсно є однією з гарантій незалежності судді.

За даними експертів, в середньому європейські судді заробляють у 3 – 4 рази більше, ніж середні показники. Є одиничні приклади, коли судді отримують у 8 раз більше.

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В Україні ж суддівська винагорода перевищує середню зарплату від 7 до 35 раз. Чи є запропоновані 47 тисяч достойною оплатою? Тут можна сперечатись, бо навантаження на суддів в Україні справді значне. Однак це в 4 рази більше, ніж в середньому по Україні та цілком достатньо для звичайного, а не розкішного життя. Ну і ключове – це тимчасове обмеження, яке має цілком зрозумілу мету, стосується усіх і виглядає справедливим.

Чим такий спротив аргументують судді

Такий шалений спротив суддів викликає здивування, але найбільше обурює цинізм аргументів, які використовують судді та окремі персоналії, які є найактивнішими у боротьбі за начебто суддівську незалежність.

Зокрема, Асоціація розвитку суддівського самоврядування у своєму публічному зверненні зазначила, що обмеження протиправне, бо стосується не усіх.

Зарплати не знижуються у військових та тих, хто залучений до боротьби з коронавірусом. Асоціація вважає, що судді теж "на передньому краї боротьби з інфекцією" . То чому ж вони мають отримувати якихось 47 тисяч.

. То чому ж вони мають отримувати якихось 47 тисяч. А ще судді взагалі поставили під сумнів, що у держави є проблеми з достатністю коштів . Мовляв, збільшується фінансування музеїв, державного телебачення та будівництва доріг. А отже, жодної кризи немає і судді мають отримувати свої сотні тисяч щомісячно.

. Мовляв, збільшується фінансування музеїв, державного телебачення та будівництва доріг. А отже, жодної кризи немає і судді мають отримувати свої сотні тисяч щомісячно. Ну і головний аргумент, це те, що таке обмеження зарплати є посяганням на суддівську незалежність.

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Останній аргумент дійсно має сенс. Відповідно до стандартів – окрім достойних зарплат має ще існувати захист від необґрунтованого їх зменшення. Але хіба обмеження заради боротьби з COVID-19 не є виправданим? І чи дійсно, якщо суддям протягом 2 – 3 місяців платити 47 тисяч гривень, то вони одразу ж втратять свою незалежність?

Тоді що це за незалежність така і скільки вона коштує? Виникає питання, чи взагалі можна назвати незалежними тих, хто найголосніше про неї кричить.

► Вища рада правосуддя

Про Вищу раду правосуддя я вже багато розповідав. Цей орган багато років займається тим, що покриває недоброчесних та залежних суддів і переслідує справді незалежних. Та й складається він, в основному, з суддів з дуже сумнівною репутацією, чия незалежність викликає лише посмішку.

► Асоціація розвитку суддівського самоврядування

Цікавою є і Асоціація розвитку суддівського самоврядування. У її правлінні є ряд суддів, яких можна назвати агентами змін. Але чомусь вона завжди мовчала, коли йшлось про справжнє посягання на незалежність суддів – переслідування судді Гольник, вказівки, кого обирати у ту ж ВРП, чи оприлюднення плівок Вовка.

Проте навіть не це найголовніше. Річ у тім, що значно більше у правлінні цієї Асоціації суддів, яких язик не повертається назвати незалежними.

Хабарники, які стали борцями за суддівську незалежність

Юлія Іваніна

До прикладу, членом правління є суддя з Дніпровського суду міста Києва Юлія Іваніна. У часи Майдану вона кинула за ґрати 2 учасників акцій протестів. А ще на підставі сфальшованих документів карала водіїв за поїздку до Межигір'я. Відомо, що такі рішення вносились за вказівкою Адміністрації Януковича.



Юлія Іваніна / Фото sud.ua

Декільком суддям з Дніпровського суду, які виносили схожі рішення, зокрема й колишньому голові Володимиру Хімічу, вже пред'явлені підозри у неправосудних рішеннях. Саму Іваніну теж мали звільнити. Вища рада правосуддя вирішила, що вона порушила присягу. Але потім передумала і лише відсторонила її від посади на 4 місяці.

Вікторія Жовноватюк (Кицюк)

У правління Асоціації входить і суддя Вікторія Кицюк, яка змінила прізвище на Жовноватюк. Вона стала відома на усю Україну через конфлікт з поліцейськими. Тоді її група підтримки називала їх "ніщебродами", бо працюють за 8 тисяч. А ще вона хотіла стати суддею антикорсуду, але міжнародні експерти на чолі з сером Ентоні Хупером поставили під сумнів її доброчесність та зняли її з конкурсу.



Вікторія Жовноватюк / Фото antydot.info

До речі, у лютому вона отримала понад 200 тисяч зарплати. Тепер працювати за 47 – дійсно не хочеться.

Олена Панченко

Ну і вишенька на торті. Членкинею правління Асоціації є суддя Олена Панченко, яку ще у 2011 році спіймали на хабарі. У січні 2014 року Куйбишевський суд міста Донецька засудив її до 5 років позбавлення волі.



Олена Панченко / Фото apladm.dp.court.gov.ua

Через окупацію Донецька справа пропала і до сих пір вирок не набрав чинності, а хабарниця стала борцем за суддівську незалежність.

Олена Журавська

Категорично проти обмеження суддівських зарплат виступила і Рада суддів, яка вимагає негайно звернутись до Конституційного Суду, щоб визнати закон неконституційним. До речі, секретарем Ради суддів є Олена Журавська. Під час Революції Гідності вона кинула за ґрати 18-річного хлопця, а також покарала невинного водія за поїздку до Межигір'я Януковича, але повністю уникла покарання та ще й на підвищення пішла.



Олена Журавська / Фото blog.prosud.info

А щоб ніхто не сумнівався, що вона справжня незалежна суддя – у лютому вона придбала елітний Mercedes, який на ринку коштує понад мільйон. Тепер з таким авто отримувати 47 тисяч – просто смішно. А щоб вже точно ніхто не сумнівався, яку незалежність захищає Рада суддів, звертаю увагу на те, кого вона нагороджує.

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Я вже розповідав про суддю Волощука, який на смерть збив молодого хлопця. За це 18 лютого 2020 року Рокитнівський суд засудив його до 4,5 років позбавлення волі, а вже через 8 дні Рада суддів нагородила Волощука почесною грамотою за "значний вклад у зміцнення авторитету судової влади".

Ще раз. Рада суддів вважає, що злочинець у мантії значно зміцнює авторитет суду. Тепер зрозуміло, про яку незалежність йдеться – за незалежність від закону, здорового глузду та совісті.

Ще раз наголошую, судді мають отримувати високі зарплати, але при цьому вони не повинні відриватись від суспільства і забувати, що таке справедливість. Ну і основою незалежності є не величезна зарплата, а насамперед доброчесність та розуміння того, що суддівство – це не бізнес, а служіння суспільству.