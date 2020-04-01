Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры

Преодоление коррупции, круговой поруки и других позорных явлений в судах невозможно без активного противодействия этим явлениям самих судей. К сожалению, случаев, когда судьи начинают реально и публично бороться с этими явлениями очень мало.

Коли ж такі судді з'являються, то їх радо сприймає суспільство, але вони стають ворогами для своїх колег. Їх починають переслідувати та виштовхувати з системи. Особливо активною у цьому є Вища рада правосуддя, яка відкрито карає суддів, які посміли піти проти системи.

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Згідно зі законом, Вища рада правосуддя повинна забезпечувати незалежність судової влади, її функціонування на засадах відповідальності та підзвітності перед суспільством. І саме вона відповідальна за формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Але на практиці Вища рада правосуддя, яку я буду називати ВРП, робить усе, щоб у судах працювали покірні та скомпрометовані судді. А тих, хто наважується піти проти системи демонстративно карає.

Лариса Гольник

Найвідомішим прикладом такої очевидної розправи є суддя Октябрського суду Полтави Лариса Гольник.



Лариса Гольник / Фото з її фейсбук-сторінки

Вона не лише відмовилась взяти хабар від мера Полтави, але й подала заяву про злочин і вже декілька років добивається його покарання. Окрім того, вона відверто та публічно говорить про проблеми судової системи.

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Після цього її почав переслідувати і цькувати голова суду Олександр Струков, для якого усі корупційні схеми є рідною стихією. Але Гольник не зламалась і продовжувала свою боротьбу усіма доступними способами.



Олександр Струков та Лариса Гольник / Фото Миколи Лисогора

За цей час вона отримала величезну підтримку у суспільства. Минулого року вона отримала в Лондоні спеціальну відзнаку для викривачів корупції. Тобто для усіх навколо вона стала символом чесного судді, який здатний до останнього боротись за свою незалежність.

Але не для ВРП. У 2018 році вона оголосила Гольник догану за те, що на збори суддів її прийшла підтримати громадськість. А ще за пост у фейсбуці, де вона захищаючись від нападів Струкова критикувала збори суддів, які відмовились реагувати на його незаконні дії.

У пості Гольник написала, що судді "покірні, мов ті вівці". І таке порівняння страшенно обурило ВРП. Те, що судді покривають безчинства Струкова – це нормально. А от таке, цілком справедливе порівняння, є страшним порушенням.

Гольник оскаржила це рішення і Велика палата Верховного Суду визнала його незаконним. Тому у лютому цього року ВРП знову розглянула цю справу. І тут найважливішим було, щоб ВРП нарешті визнала, що викривачі корупції мають захист від переслідувань.

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Однак ВРП вирішила, що захист викривачів не стосується цієї справи. І байдуже, що ці дії Гольник були намаганням захиститись від системних переслідувань з боку голови суду Струкова саме за викриття корупції.

У такий спосіб ВРП дала сигнал, що жодного захисту для суддів, які вирішать піти шляхом Гольник, не буде. Навпаки, їх будуть карати за усі спроби захистити себе самотужки.

Віктор Фомін

Ще одним відомим суддею, якого ВРП відверто переслідує, є суддя Мелітопольського суду Віктор Фомін. Його на певний час відрядили у Солом'янський суд Києва, де він розглядав клопотання НАБУ щодо дуже впливових осіб.

Фомін відправив під варту одного з підозрюваних у справі мера Одеси Труханова.

Арештував майно сина Авакова у відомій "справі рюкзаків".

Санкціонував ряд слідчих дій у справі голови НАЗК Корчак.

Саме він дозволив детективам НАБУ отримати телефонні трафіки голови окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка.

Публічно підтримував вимоги громадськості про очищення суддівського корпусу та засуджував ганебні явища у судовій системі.

Такого відвертого порушення кругової поруки йому не пробачили. Тому Вища рада правосуддя відмовилась продовжувати відрядження у Солом'янський суд та повернула його у Мелітополь.



Віктор Фомін / Фото Центру протидії корупції

Але на цьому не зупинились. На нього посипались скарги, які ВРП радо розглядала. У 2018 році вона покарала Фоміна за передачу Агентству з управління активами, одержаними від корупційних злочинів майна директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа.

Згодом Велика палата Верховного Суду визнала це рішення незаконним. Але, як і у випадку з Ларисою Гольник, ці незаконні дії ВРП зробили свою чорну справу – унеможливили участь Фоміна у конкурсі на суддю Вищого антикорсуду.

Проте на цьому не зупинились. У листопаді 2019 року ВРП відкриває справу щодо Фоміна за скаргою Зайця, який є адвокатом Павла Вовка.

Тобто у ВРП не знайшли підстав для відкриття справи щодо Вовка на підставі відомих плівок НАБУ, де були зафіксовані справді кричущі порушення. Зате знайшли такі підстави проти судді, який дозволив НАБУ отримати необхідну інформацію щодо Вовка.

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Але і це ще не все. Ще одну справу було відкрито за те, що Фомін арештував майно у справі харківської судді Попович, яка приховала від декларування розкішні статки.

Довідка. Ця скарга виявилась фейком. Її подав невідомий громадянин, який своїм місцем проживання вказав неіснуючу адресу.

І знаєте як на це відреагувала ВРП? Думаєте закрила справу? Звісно, що ні – відкрила справу за власною ініціативою. Таке у ВРП робили лише декілька разів за усю історію. Тобто ВРП, ну, дуже треба покарати Фоміна.

Цікаво, що Фомін двічі брав участь у конкурсі на члена ВРП за квотою президента. Він був серед переможців конкурсу, але Зеленський вибрав інших. Так президент взяв на себе відповідальність за таку ВРП і дав сигнал, що таких як Фомін можна і далі переслідувати.



Володимир Зеленський / Фото Getty images

Але переслідування зазнають не лише відомі судді, які гучно заявляють про проблеми у судовій системі або виносять рішення щодо впливових осіб. Присікаються будь-які дії, які можуть завдати шкоди роками виплеканій системі кривосуддя та кругової поруки.

Любомир Винар

Для прикладу, відвертого переслідування зазнав суддя Олевського суду Житомирської області Любомир Винар.

Цей молодий суддя потрапив у невеликий, але дуже специфічний колектив з трьох суддів.

Один з них – суддя Стратович, якого минулого року ДБР спіймало на схемі повернення бурштинокопачам вилученої техніки за хабарі.

Інший – суддя Волощук, якого нещодавно засуджено до 4,5 років позбавлення волі за те, що на смерть збив молодого хлопця.

15 років цей суд очолював суддя, якого Громадська рада доброчесності визнала недоброчесним. Він намагався впливати на суддю Винара та змусити його працювати за своїми правилами.

Коли ж Винар відмовився, почав його відверто переслідувати. Зокрема, поскаржився у ВРП на те, що суддя самоусунувся від участі у житті колективу та самовільно викладає у Національній школі суддів.

Попри абсурдність скарги, ВРП ще у серпні відкрила провадження і досі не прийняла остаточного рішення. Так у ВРП грають на нервах і демонструють молодому судді, що не варто проявляти зайву незалежність та заважати старшим колегам кривосудити.

Костянтин Шалота

Нещодавно Дисциплінарна палата ВРП покарала ще одного молодого суддю з Житомира Костянтина Шалоту та трьох суддів Житомирського апеляційного суду.

Ситуація там дуже цікава. Подав скаргу інший суддя – Олександр Тимошенко, який працює у Господарському суді Житомирської області. Виявляється, ще у 2009 році він передав іншій особі 160 000 доларів. Звідки така велика сума у судді, який з 95 року працює у суді і отримує більш ніж скромну зарплату, невідомо.



Костянтин Шалота / Фото Legal High School

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Але кошти судді начебто не повернули і він вирішив стягнути борг з поручителя, тобто з людини, яка не брала ці гроші.

Для погашення цього дивного боргу перед суддею виконавча служба арештувала та виставила на продаж будинок, де проживав поручитель. Продавати дім збирались за вартістю майже удвічі нижчою за ринкові ціни.

Власник дому звернувся до суду і суддя Шалота призупинив продаж до розгляду скарги щодо вартості будинку. У ВРП суддя пояснив, що власник є сиротою і будинок є його єдиним житлом. Тому він захистив людину, щоб її житло не продали за безцінь та не викинули на вулицю.

Але очевидно, що у очах ВРП це не "по понятіям". Як це так, стати на захист простої людини та залишити суддю без сотні тисяч доларів? Покарати.

Все це вкотре доводить, що з чинною ВРП незалежні та доброчесні судді завжди будуть в меншості і без будь-якого захисту. Справжня судова реформа можлива лише за умови повного перезавантаження Вищої ради правосуддя.