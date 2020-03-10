Коллапс судебной системы близко: Зеленский сознательно не разблокирует реформу

Президент инициировал полную перезагрузку правительства, потому что граждане не почувствовали улучшений. А еще благословил увольнения генпрокурора. Мол, пришла весна, а посадок нету. Однако он забывает важную вещь – без справедливых судов, в которых будет доверие, невозможны ни экономический рост, ни наказания преступников. А в реформе правосудия ключевая роль именно в Зеленского.

Йому варто чесно запитати самого себе – чи він доклав усіх зусиль, щоб реформа відбулась? Чи його кадрові рішення у Вищій раді правосуддя сприяють цьому? І головне – чи він готовий визнавати і виправляти власні помилки?

Читайте также Гучні скандали судді, який виносив рішення щодо "Приватбанку"

2 вересня Володимир Зеленський зустрівся з представниками новообраних парламенту і уряду та силовиками, де озвучив плани щодо перезапуску судової системи.

Тобто президент дав загалом правильний меседж: потрібно звільнити недоброчесних і заповнити вакансії суддями, які зможуть повернути довіру до судової системи. І зробити це має нова Вища кваліфікаційна комісія, яку мали сформувати найближчим часом за участі міжнародних експертів.

Смотрите видео полного видеоблога Романа Маселко "Правосудие по-новому" за 10 марта 2020:

Поновлення одіозних суддів

З цього моменту минуло 6 місяців. І які результати? Замість обіцяного звільнення суддів ми бачимо поновлення найбільш одіозних. Я вже розповідав про суддю Печерського суду Світлану Волкову.

Її звільнили і судять за те, що незаконно відпустила з-під варти командира "беркутівців", які розстрілювали Небесну Сотню. Але нещодавно вона повернула собі посаду.

Повернулась і одіозна ексголова Печерського суду Інна Отрош. Вона зникла одразу після закінчення Революції Гідності. Кажуть, була у Криму, але це не точно. Проте тепер точно відомо, що у 2019 році вона повернулась. Щоправда, поки не до суду, а до парламенту.



Ексголова Печерського суду ​Інна Отрош / Фото: Офіційний сайт ВРП

З грудня Отрош є помічником ще одного яскравого представника епохи Януковича – Рената Кузьміна. А там, дивись, і знову мантію одягне та продовжить традиції печерського правосуддя.

Що відомо про Рената Кузьміна? Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (Віктора Пшонки) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори та зник. Тоді прокуратура і поліція оголосили його в розшук. Йому інкримінували перевищення повноважень.



Кузьмін перебував в розшуку. На запитання журналістів Bihus.Info, де Кузьмін був останні 5 років, він не відповідав ані у соцмережі, ані при зустрічі у кулуарах Ради. Колеги по партії також не знають, де був скандальний чиновник. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму.

У січні поновилась на посаді суддя Шевченківського суду Людмила Козятник. Її звільнили ще у 2017 році за засудження 4 невинних майданівців за поїздку до Межигір'я. І знаєте, чому поновили? Бо Вища рада правосуддя не змогла правильно оформити її звільнення.

Верховний Суд скасував рішення, бо один з членів ВРП просто його не підписав. Через кричущу халатність, за яку нікого не покарано суддя знову буде "кривосудити" і отримає декількасот тисяч компенсації.

Тобто з обіцянкою президента звільняти – все дуже погано. Хоча ні, таки звільняють. Щоправда, у почесну відставку і з величезними довічними виплатами за наш з вами рахунок.

Почесна відставка замість ганебного звільнення

Я нещодавно розповідав про суддю Волощука, якого 28 січня Вища рада правосуддя відправила у відставку. А вже через 20 днів його засудили на 4,5 роки позбавлення волі за те, що на смерть збив 21-річного хлопця.

Подробнее об этом Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів

Тобто ВРП допомогла судді замість ганебного звільнення піти у почесну відставку. Завдяки цьому він отримав майже 350 тисяч гривень вихідної допомоги. А знаєте, скільки за вироком Волощук має заплатити за моральні страждання матері вбитого ним хлопця 250 тисяч гривень.



Суддя Олевського суду Віктор Волощук / Фото: Житомир online

Тобто мати за втрату сина отримає на 100 тисяч менше, ніж винний у його смерті суддя за свою відставку. Ну і, звісно, що суддя одразу потрапив під амністію, тому у тюрмі сидіти не буде. Ось така справедливість часів Зеленського.

Незадекларований будинок судді Ступак

А як Вища рада правосуддя карає суддів за дисциплінарні порушення? Розкажу про останні яскраві випадки. Ще під час конкурсу до Верховного Суду у 2017 році Громадська рада доброчесності виявила, що суддя Ольга Ступак не задекларувала чималий будинок під Києвом.

Сам будинок за класикою жанру належить не судді, а її 76-річній свекрусі, яка начебто заробила на елітний маєток продажем ягід на базарі. Чоловік судді придбав собі новенький BMW Х5 вартістю 1,5 мільйона гривень, хоча доходів для цього було явно недостатньо.



Незадекларований маєток судді Ольги Ступак

За цим фактом НАБУ почало розслідування, яке підтвердило, що суддя з сім'єю проживала у будинку, але не декларувала його. Далі ще цікавіше. Виявилось, що будинок дійсно придбала свекруха, але за кошти, які їй попередньо перерахував чоловік судді.

При цьому, легальних доходів для такого придбання у нього явно не було. Як і для купівлі BMW X5. А ще з'ясувалось, що у чоловіка було приблизно 15 тисяч доларів на рахунках, які суддя взагалі не задекларувала.

На підставі цих даних я подав одразу кілька скарг у ВРП. Відповідно до чинного закону скарга на суддю має розглядатись протягом 60 днів. Але скарги на Ступак досі лежать без розгляду вже понад два роки. До речі, суддю можна покарати лише протягом трьох років з моменту порушення.

Важно Продовжують "кривосудити": шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади

Ступак подала неправдиві декларації у жовтні 2016-го та березні 2017 року. Тобто по одній декларації строк уже пройшов, а по іншій ось-ось закінчиться. Очевидно, що у ВРП чекають закінчення строків, щоб потім просто закрити справу.

Судді, які допомогли переслідувати активістів

Нещодавно у Вищій раді правосуддя захистили ще одну суддю, яка допомагала владі переслідувати активістів. Ще у листопаді 2016 року члени Автомайдану зафіксували на незадекларованому "Ленд Крузері" голову Голосіївського суду Олену Первушину.

Вони просто прийшли зранку під суд та не ховаючись сфотографували, як голова суду приїхала на елітному авто. Через тиждень до автомайданівця прийшли з обшуком. Звісно, нічого не знайшли і знайти не могли. Бо метою було лише залякати та відбити бажання громадськості перевіряти суддів.



Суддя Олена Первушина / Фото: АНТИКОР

Підставою для обшуку була ухвала судді Печерського суду Кристини Тарасюк. До речі, це – цивільна дружина іншого судді цього ж суду, Віктора Кицюка, який прославився засудженням невинних автомайданівців за поїздку до Межигір'я Януковича.

Так от, ухвала Тарасюк про обшук – абсолютно безпідставна та необґрунтована. Це є підставою для притягнення судді до відповідальності і Вища рада правосуддя дійсно карала за схожі ухвали інших суддів.

Ми подали скаргу на Тарасюк ще у жовтні 2017 року. Вона пролежала понад 2 роки, а член ВРП Артеменко повернув її без розгляду. Мовляв, жодних порушень немає. Цим ВРП знову показала, що і надалі буде покривати суддів, які готові допомагати владі переслідувати активістів.

Отже, і в питанні покарання суддів за очевидну корупцію та сваволю обіцянки Зеленського залишились тільки обіцянками.

Ймовірний колапс судової системи

А що з формуванням нової Кваліфікаційної комісії та призначенням 2 тисяч суддів, які президент пообіцяв ще до нового року? Тут теж повний провал. Вища рада правосуддя повністю заблокувала можливість формування ВККС. А це унеможливлює призначення нових суддів.

У зв'язку з цим знову з'явились суди, де взагалі немає суддів. До колапсу судової системи вже дуже близько. І саме президент винен у такій ситуації. По-перше, він призначив до ВРП двох своїх представників, які відверто в унісон з іншими блокують судову реформу.

По-друге, Зеленський має можливість розблокувати реформу, але свідомо не робить цього.

Обратите внимание! Хрест на судовій реформі Зеленського: обурливі рішення та призначення

Нещодавно громадські організації вчергове намагались достукатись до президента та публічно закликали подати давно розроблений законопроєкт, який запустить конкурс до нової ВККС та забезпечить виконання його ж обіцянок. Але реакції поки немає.

Президенту варто нарешті зрозуміти, що без незалежних і чесних судів успішну країну не збудуєш, скільки уряди не міняй. А ручне правосуддя є точним передвісником майбутньої весни, яка неочікувано може прийти вже персонально до Зеленського.