Разумков про зарплати народних депутатів: відповідають "нормальному рівню"
Голова Ради Дмитро Разумков переконаний, що гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх українців. А зарплати народних депутатів відповідають "нормальному рівню".
Гідна оплата праці повинна бути у всіх
Зарплати нардепів на брифінгу прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.
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Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх, у нардепів теж. Але він повинен бути співмірним з рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство,
– зазначив Разумков.
На його думку, для депутатів, які наразі працюють у Верховній Раді, рівень зарплат не був несподіванкою. "Думаю, що немає людини, яка б казала: "мені вистачає" або "не хочеться більше", – додав спікер парламенту.
У нардепів вона на "нормальному рівні"
Разумков заявив, що парламентарі повинні адекватно оцінювати як свою роботу, так і роботу інших людей.
При тому рівні заробітних плат, які є наразі в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати,
– підсумував голова Ради.
Та додав, що у нього питань щодо заплати не виникає.
Ще одна заява Законопроєкт про мови Бужанського восени вже не буде актуальним, – Разумков
Карантинні обмеження на зарплати чиновників: що відомо
- 10 квітня президент Володимир Зеленський попросив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.
- А вже 13 квітня Рада ухвалила зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат.
- 11 липня президент попросив Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників. А через два дні відкликав з парламенту проєкт про зарплати чиновників.