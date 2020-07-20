Голова Ради Дмитро Разумков переконаний, що гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх українців. А зарплати народних депутатів відповідають "нормальному рівню".

Гідна оплата праці повинна бути у всіх

Зарплати нардепів на брифінгу прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

Читайте також Зарплата депутата замала, щоб забезпечити його роботу, – Третьякова

Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх, у нардепів теж. Але він повинен бути співмірним з рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство,

– зазначив Разумков.

На його думку, для депутатів, які наразі працюють у Верховній Раді, рівень зарплат не був несподіванкою. "Думаю, що немає людини, яка б казала: "мені вистачає" або "не хочеться більше", – додав спікер парламенту.

У нардепів вона на "нормальному рівні"

Разумков заявив, що парламентарі повинні адекватно оцінювати як свою роботу, так і роботу інших людей.

При тому рівні заробітних плат, які є наразі в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати,

– підсумував голова Ради.

Та додав, що у нього питань щодо заплати не виникає.

Ще одна заява Законопроєкт про мови Бужанського восени вже не буде актуальним, – Разумков

Карантинні обмеження на зарплати чиновників: що відомо