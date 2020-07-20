Законопроєкт про мови Бужанського восени вже не буде актуальним, – Разумков
Рада, ймовірно, не розглядатиме на позачергових засіданнях скандальний законопроєкт нардепа Максима Бужанського про мови навчання у школах. Спікер парламенту Дмитро Разумков переконаний, що до осені документ втратить свою актуальність.
Проєкт закону про мови Максима Бужанського прокоментував на брифінгу голова Ради Дмитро Разумков, пише 24 канал.
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Разумков зазначив, що документ пов'язаний не зі всім мовним законом, а лише з однією нормою – викладання в школах з 1 вересня 2020 року.
Я так розумію, що тоді буде перше засідання четвертої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Тому саме цей законопроєкт буде вже не актуальним,
– заявив глава парламенту.
На думку Разумкова, будь-які зміни законодавства повинні працювати на користь суспільства – його культури, мови, оборони, соціального захисту.
Спікер Ради додав, що в Україні є тільки одна державна мова – українська. І наразі змінювати це ніхто не планує.
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Що передбачає законопроєкт Бужанського
- Перехід шкіл на українську має відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року.
- У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС.
- За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак нардеп пропонує цю різницю забрати.
- Раніше комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики підтримав законопроєкт Бужанського та рекомендував схвалити його у першому читанні.
- Законопроєкт викликав обурення серед українців. У містах України почалися протести під гаслом "Без мови немає нації".
- Верховна Рада 17 липня закрила третю сесію 9-го скликання, так і не розглянувши його.
- Згодом у "Слузі народу" заявили, що скандальний законопроєкт Бужанського не розглядатимуть й восени.