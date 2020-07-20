Рада, ймовірно, не розглядатиме на позачергових засіданнях скандальний законопроєкт нардепа Максима Бужанського про мови навчання у школах. Спікер парламенту Дмитро Разумков переконаний, що до осені документ втратить свою актуальність.

Проєкт закону про мови Максима Бужанського прокоментував на брифінгу голова Ради Дмитро Разумков, пише 24 канал.

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Разумков зазначив, що документ пов'язаний не зі всім мовним законом, а лише з однією нормою – викладання в школах з 1 вересня 2020 року.

Я так розумію, що тоді буде перше засідання четвертої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Тому саме цей законопроєкт буде вже не актуальним,

– заявив глава парламенту.

На думку Разумкова, будь-які зміни законодавства повинні працювати на користь суспільства – його культури, мови, оборони, соціального захисту.

Спікер Ради додав, що в Україні є тільки одна державна мова – українська. І наразі змінювати це ніхто не планує.

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