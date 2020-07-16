Максим Бужанський потрапив у базу "Миротворця"
Народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського звинуватили в дестабілізації ситуації в Україні. Через скандальний законопроєкт про мови він потрапив до бази "Миротворця".
Максим Бужанський, який є автором суперечливого мовного законопроєкту, потрапив 16 липня до бази "Миротворця".
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Рішення щодо "слуги народу" пояснили тим, що дії нардепа дестабілізують ситуацію в країні.
Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі,
– йдеться у профілі Бужанського.
Бужанський потрапив у базу "Миротворця" / Скриншот зі сайту "Миротворець"
Нагадаємо, нардеп хоче відтермінувати на три роки перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську.
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Що передбачає законопроєкт Бужанського
- Перехід шкіл на українську мав відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року.
- У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС.
- За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак тепер "слуга народу" пропонує цю різницю забрати.
- Раніше комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики підтримав законопроєкт Бужанського та рекомендує схвалити його у першому читанні.
- Наразі у порядку денному документа немає.