Народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського звинуватили в дестабілізації ситуації в Україні. Через скандальний законопроєкт про мови він потрапив до бази "Миротворця".

Максим Бужанський, який є автором суперечливого мовного законопроєкту, потрапив 16 липня до бази "Миротворця".

Читайте також Комусь хочеться погратися, – омбудсмен оцінив законопроєкт Бужанського про російську у школах

Рішення щодо "слуги народу" пояснили тим, що дії нардепа дестабілізують ситуацію в країні.

Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі,

– йдеться у профілі Бужанського.



Бужанський потрапив у базу "Миротворця" / Скриншот зі сайту "Миротворець"

Нагадаємо, нардеп хоче відтермінувати на три роки перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську.

Важливо! Законопроєкт викликав обурення серед українців. Тому 16 липня небайдужі вийшли на акцію протесту "Без мови немає нації".

Дізнайтеся більше Бужанський хоче на 3 роки відтермінувати перехід шкіл на українську мову

Що передбачає законопроєкт Бужанського