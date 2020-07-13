Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську. Законопроєкт отримав негативний висновок уряду, але був підтриманий комітетом парламенту.

Законопроєкт був зареєстрований ще 31 жовтня 2019 року, але голова парламенту Дмитро Разумков доручив поставити його на голосування на 16 липня. Текст законопроєкту доступний на сайті Верховної Ради під №2362.

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Що передбачає законопроєкт

Передовсім він відтерміновує перехід українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську. Він має відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року.

Фактично, у такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС. За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023-го. Нині ж пропонується цю різницю забрати.

Яку реакцію отримав законопроєкт

Передовсім його не підтримало Міністерство фінансів України. Усе через те, що Максим Бужанський у своєму законопроєкті зовсім упустив його фінансову складову.

За оцінкою, схвалення цього законопроєкту призведе до потреби додатково виділити впродовж 2020 – 2022 років 56,8 мільйона гривень. З них 38,6 мільйона гривень потрбіно виділити вже у 2020 році.

Ці гроші потрібні на те, щоб надрукувати підручники російською мовою, якщо впродовж ще трьох років вона викладатиметься у школі.

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Також не підтримало законопроєкт і Міністерство освіти України. Там пояснили, що різні терміни переходу на українську для різних національних меншин пов'язані з особливостями кожної з них.

Простими словами, російська мова має більше спільного з українською, ніж, наприклад, угорська. Відтак і здійснити такий перехід значно простіше.

Разом з тим комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики підтримав законопроєкт Бужанського. Комітет рекомендує парламенту схвалити законопроєкт у першому читанні.

Водночас противники чинної влади вже заявили про "загрозу українській мові й освіті". Нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович заявив, що законопроєкт буцімто дозволяє "викладати декілька предметів російською мовою".

Хоча в тексті законопроєкту, зареєстрованого Бужанським, є лише пропозиція перенести перехід на навчання українською мовою на 2023 рік.

Я закликаю кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти й у разі винесення цього проєкту на пленарне засідання – проголосувати проти,

– заявив В'ятрович.

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