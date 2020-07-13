Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский. Законопроект получил отрицательное заключение правительства, но был поддержан комитетом парламента.

Законопроект был зарегистрирован еще 31 октября 2019 года, но председатель парламента Дмитрий Разумков поручил поставить его на голосование на 16 июля. Текст законопроекта доступен на сайте Верховной Рады под №2362.

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Что предусматривает законопроект

Прежде всего он переносит переход украинских школ, где есть русский язык преподавания на украинский. Он должен состояться с 1 сентября 2020 года, а Бужанский предлагает с 1 сентября 2023 года.

Фактически, таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС. По одобренному ранее законом о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а с языков ЕС – с 2023-го. Сейчас же предлагается эту разницу убрать.

Какую реакцию получил законопроект

Прежде всего его не поддержало Министерство финансов Украины. Все потому, что Максим Бужанский в своем законопроекте совсем упустил его финансовую составляющую.

По оценке, принятие этого законопроекта приведет к необходимости дополнительно выделить в течение 2020 – 2022 лет 56,8 миллиона гривен. Из них 38,6 миллиона гривен необходимо выделить уже в 2020 году.

Эти деньги нужны на то, чтобы напечатать учебники на русском языке, если в течение еще трех лет он будет преподаваться в школе.

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Также не поддержало законопроект и Министерство образования Украины. Там объяснили, что различные сроки перехода на украинский для различных национальных меньшинств связаны с особенностями каждой из них.

Простыми словами, русский язык имеет больше общего с украинским, чем, например, венгерский. Поэтому и осуществить такой переход значительно проще.

Вместе с тем комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект Бужанского. Комитет рекомендует парламенту принять законопроект в первом чтении.

В то же время противники действующей власти уже заявили об "угрозе украинскому языку и образованию". Нардеп от "евросолидарности" Владимир Вятрович заявил, что законопроект якобы позволяет "преподавать несколько предметов на русском языке".

Хотя в тексте законопроекта, зарегистрированного Бужанским, есть только предложение перенести переход на обучение на украинском языке на 2023 год.

Я призываю каждого ответственного народного депутата встать на защиту украинского образования и в случае вынесения этого проекта на пленарное заседание – проголосовать против,

– заявил Вятрович.