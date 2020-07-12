Новоназначенный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил свое видение проблемы решения языкового вопроса в условиях войны с Россией. Также он затронул тему политизации вопросов языка и украинского языкового законодательства.

О языковом вопросе и гибридной войне

В интервью " Радио Свобода ", опубликованном 11 июля, новый уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ответил на вопрос о том, как он видит "языковой вопрос в контексте войны Украины с Россией".

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Омбудсмен назвал языковой вопрос "одним из ключевых параметров, который позволил идеологической системе сформировать принципы гибридной войны, собственно, таким способом".

Я вспоминаю слова 2014: там, где говорят по-русски, то там Россия, там, где растет береза, там Россия тоже. Эти маркеры идеологического, гибридного противостояния нужно как-то нейтрализовать,

– считает Кремень.

И добавляет в то же время, что "ни гайки, ни что-то другое" никто сейчас закручивать не собирается – всего лишь собираются добиваться неукоснительного соблюдения закона.

О необходимости соблюдения закона о языке

Тарас Кремень подчеркнул, что считает соблюдение законодательства о государственном языке одним из своих приоритетов.

Я не знаю такой страны мира, где до недавнего времени не было языкового законодательства. Я считаю, что это один из критериев национальной идентичности. Если хотите, вопрос государственной безопасности и обороны,

– отметил он.

Вопрос языка – всегда в политической плоскости

Новый уполномоченный по защите государственного языка сообщил журналистам, что прекрасно понимает политичность языкового вопроса.

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При этом он привел в пример Польшу и страны Балтии, где дискуссии о языке ("языковые баталии") шли еще с 90-х и не исчезли до сих пор. Но несмотря на это в тех странах – сильная внутренняя государственная политика. Которая, к слову, позволяет на серьезном уровне говорить и с международными партнерами.

И именно поэтому и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии только языком обучения является язык самой страны, и именно поэтому там огромная поддержка и литературы, и культуры и традиций,

– напомнил Кремень.

И подытожил: Украина всегда будет между Западом и Востоком, но евроинтеграция и курс к НАТО уже закреплены в Конституции, и на этом надо стоять:

" Главное – чтобы мы понимали, куда мы движемся и кто с нами ".